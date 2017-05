Președintele comisiei juridice explică de ce nu dă vot pe cazul Bejinariu: Procurorul General să ne spună dacă își mai menține solicitarea

Preşedintele Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor, Eugen Nicolicea, a declarat marţi că procurorul general ar trebui să transmită Parlamentului dacă îşi mai menţine solicitarea de ridicare a imunităţii în cazul social-democratului Eugen Bejinariu, el explicând, astfel, de ce nu se dă vot în comisia juridică, la aproape șase luni de la trimiterea cererii în Legislativ.

„Solicitarea este făcută în mandatul trecut. Fiecare grup parlamentar are nişte reprezentanţi în comisie care îşi informează grupul şi care va vota în plen în cunoştinţă de cauză. Avem în momentul de faţă două grupuri care nu au participat în legislatura trecută la citirea dosarului, spre exemplu PMP şi USR. Nu are cine să îi informeze ce scrie în dosarul respectiv. Data trecută au participat alţi membri de la comisie, care în prezent nu mai există. În mod normal, trebuie să luăm documentaţia, să fie studiată la comisie, am solicitat-o, ne-a venit, voi face un program în care să poată să fie studiată de către membrii comisiei de la fiecare grup, ca fiecare grup să fie informat şi să ştie ce votează atunci când va vota în plen”, a spus Nicolicea, la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că în acest caz se vorbeşte de abuzul în serviciu, iar între timp a intervenit o decizie a Curţii Constituţionale, care a clarificat anumite chestiuni în acest caz.

”Rămâne de văzut dacă procurorul general mai insistă într-o astfel de solicitare. Reţineţi că abuzul în serviciu este o infracţiune doar dacă se face cu încălcarea unei legi. Va trebui să revină, probabil, cu o astfel de cerere, în care să facă şi precizarea aceasta, să ţină cont şi de decizia Curţii Constituţionale, aceste decizii sunt obligatorii pentru absolut toată lumea. Timpul nu se va lungi pentru că în această perioadă, până ne răspunde domnul procuror general, deputaţii vor studia dosarul”, a subliniat Nicolicea.

Eugen Bejinariu a scăpat, la începutul lunii aprilie, de ridicarea imunității parlamentare. Cererea DNA de începere a urmăriririi penale pentru deputatul PSD, în dosarul Microsoft 2, a fost retrimisă la comisia juridică, pentru vicii procedurale. A fost cea de-a treia amânare a votului în cazul cererii Direcției Naționale Anticorupție, care a fost trimisă încă din luna noiembrie 2016, în Parlament.

Cererea de retrimitere la comisie a fost făcută în plen de președintele comisiei juridice, Eugen Nicolicea (PSD). Solicitarea preşedintelui Comisiei juridice a fost adoptată cu 80 de voturi „pentru”, 31 voturi „împotrivă” şi două abţineri, în plenul Camerei Deputaților. Nicolicea a afirmat de la tribuna plenului că dorește să sesizeze un ”incident procedural”.