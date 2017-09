Iohannis, despre dezvăluirile fostului ofițer SRI Daniel Dragomir: ”Nu urmăresc astfel de cancan-uri, nivelul de credibilitate este foarte mic”, a spus șeful statului, precizând că a rugat pe cineva să se informeze cine este acest fost angajat al SRI, și i s-a spus că omul a plecat din SRI din cauza unor probleme penale.

”Mie mi se pare o campanie ciudată, nu am urmărit în detaliu fiindcă nu urmăresc astfel de cancan-uri, dar nu cred că afectează credibilitatea vreunei instituții. Ba chiar, când am rugat pe cineva să se informeze cine este acest fost angajat al SRI, mi s-a spus că omul a plecat din SRI din cauza unor probleme penale, dosare penale, și așa mai departe. Deci, nivelul de credibilitate, după părerea mea, este foarte mic”, a spus președintele Klaus Iohannis, la New York.

Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a fost audiat, marți, în Parlament. El a anunțat că va discuta cu parlamentarii despre încălcarea legii şi despre utilizarea mandatelor de siguranţă naţională în mod ilegal în dosarele de corupţie dar și despre «culoarele Justiţiei».

Audierea lui Daniel Dragomir a durat peste două ore. Preşedintele Comisiei parlamentare de control asupra activităţii SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat, la final, că fostul ofiţer SRI Daniel Dragomir a prezentat la audieri probe în ceea ce priveşte mandatele de ascultare pe presupuse fapte de terorism sau conexe şi cum erau prelungite acestea.