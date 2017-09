Președintele Iohannis, despre furtuna din vestul țării; Am fost foarte nemulțumit că o entitate care trebuie să avertizeze populația, nu a făcut-o!

Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la New York, că nu a acuzat Guvernul de nimic în privința furtunii din vestul țării, ci a fost foarte nemulțumit că o entitate care trebuie să avertizeze populația, nu a făcut-o. ”Nu am acuzat Guvernul de nimic, fiindcă e un guvern proaspăt, ce era să facă? Probabil nici nu au știut care sunt liniile de comunicare, încă”, a spus șeful statului.



Șeful statului a afirmat că a avut o comunicare imediat după ce am avut prima serie de evenimente nefericite iar a doua zi, când era deja la ONU, a remis un comunicat prin care a cerut imperativ Guvernului să înceapă să lucreze la un sistem de alarmare a populației.

Președintele Klaus Iohannis și-a exprimat nemulțumire față de lipsa de avertizare din partea instituțiilor a furtunii.

”Am verificat, am rugat pe colegii mei să verifice, cum au fost avertizați oamenii de acest front periculos care a produs ravagii și cum au reacționat autoritățile. Credeți-mă, am fost extrem de neplăcut surprins, ca să nu zic că am fost de-a dreptul revoltat, să aflu că prima avertizare meteorologică s-a dat cu câteva minute înainte să avem în Banat primul deces din cauza furtunii. Este o disfuncționalitate foarte gravă în sistemul de avertizare”, a spus el.

Șeful statului a menționat că este nevoie de un sistem de prevenire pentru populație.

”Nu toată lumea stă toată ziua la televizor, să vadă ce zice ANM-ul. Acesta este un sistem care nu funcționează pe termen scurt. Funcționează dacă, de exemplu, la știrile de seară se anunță că a doua zi vor fi furtuni. Atunci majoritatea oamenilor află aceste lucruri. Dar am profitat de faptul că aici, în New York, și, în general, în Statele Unite există astfel de sisteme și am vorbit cu oameni de aici. Aseară chiar m-am întâlnit cu cineva cu care am fost pe vremuri colegi la școală și am povestit mai multe. Există sisteme de avertizare care îți trimit SMS pe telefonul mobil și care te avertizează că vine furtună, că a căzut curentul, că se inundă strada X, și așa mai departe. Deci avertizări și pentru fenomene meteo periculoase, dar și pentru incidente civile care afectează viața de zi cu zi a oamenilor. Așa ceva îmi imaginez și pentru România, și atunci, sigur, putem să prevenim populația”, a explicat președintele. â

El a ținut să menționeze că, pentru a funcționa prevenirea, prima dată trebuie să avem un sistem de avertizare serios din partea ANM.

”Deci aici, recunosc, sunt foarte nemulțumit de cum au funcționat lucrurile. Pe de altă parte, ca să nu fiu înțeles greșit, unii au divagat la televizor. Nu am acuzat Guvernul de nimic, fiindcă e un guvern proaspăt, ce era să facă? Probabil nici nu au știut care sunt liniile de comunicare, încă. Deci nu asta era problema. Pe de altă parte, acest guvern nici nu avea cum în timpul foarte scurt să apuce să construiască un astfel de sistem. Dar am fost foarte nemulțumit că o entitate care trebuie să prevină, să avertizeze populația, nu a făcut-o. Au fost, din fericire, intervenții foarte reușite din partea pompierilor, de exemplu, și ca de obicei, pot să laud pompierii, au făcut o treabă excelentă. ISU a intervenit peste tot, au salvat ce a mai putut fi salvat”, a spus el.

Președintele a continuat: ”Cred că este absolut normal ca atunci când un om merge pe stradă și vede că vine o furtună, fiindcă furtuna nu vine pe furiș, se vede, să se adăpostească. Mi se pare oarecum greu de înțeles că oameni care văd că vine o furtună puternică continuă să meargă pe stradă, și atunci oamenii sigur sunt sub un risc mare să fie loviți de panouri de publicitate prost instalate, acoperișuri prost realizate sau, pur și simplu, crengi, copaci care se rup din cauza furtunii. Și aceste lucruri cred că trebuie să se spună mai des: când e furtună, vă rog să vă adăpostiți. Un mesaj extrem de simplu și ușor de înțeles”, a mai spus președintele Klaus Iohannis.

Președintele Klaus Iohannis a cerut, luni, Guvernului să implementeze de urgență un sistem de avertizare rapidă a populației în situații de criză.

Aflat la New York, unde participă la Adunarea Generală a ONU, șeful statului a cerut explicații, printr-un comunicat de presă, în cel mai scurt timp, în privința instituțiilor și persoanelor care sunt vinovate de neglijență sau incompetență, în urma tragediei din vestul țării, unde 8 persoane și-au pierdut viața în urma unei furtuni care nu a fost anunțată din timp de meteorologi.