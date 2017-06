Președintele Iohannis, vizită oficială în SUA: A depus o coroană de flori la Monumentul Soldatului Necunoscut, de la Washington

Președintele Klaus Iohannis, aflat în vizită oficială în Statele Unite ale Americii, a depus, marți, o coroană de flori la Monumentul Soldatului Necunoscut de la Washington. Șeful statulu urmează să aibă o întrevedere cu directorul CIA, Mike Pompeo.

Miercuri, șeful statului va participa la dezbaterea cu tema “20 Years After – The Relevance of the Romanian – U.S. Strategic Partnership in the Current International and Security Context”, organizată de Heritage Foundation.

În plus, va avea o întâlnire cu membrii comunităţii româneşti din Statele Unite ale Americii, la Ambasada României din Washington, D.C.

Președintele României a primit luni, la Washington, distincția „Light Unto the Nations”, cel mai prestigios premiu acordat de către Comitetul Evreiesc American (American Jewish Committee – AJC) șefilor de stat care s-au remarcat, de-a lungul timpului, prin promovarea valorilor democratice.

Ceremonia s-a desfășurat în cadrul Forumului Global al AJC, care are loc în capitala Statelor Unite ale Americii în perioada 4-6 iunie, cu peste 3.000 de participanţi din peste 70 de state.

Citește și: Iohannis, vizită oficială în SUA; Când a avut loc ultima vizită a unui șef de stat român în SUA și câți președinți americani au venit în România

Forumul Global al AJC este cea mai mare întrunire a unei organizații evreiești la nivel mondial, la care participă șefi de state, de guverne, miniștri ai afacerilor externe, precum și reprezentanți ai Congresului SUA și ai instituțiilor federale.

Președintele Klaus Iohannis a pleacat, duminică, în prima vizită oficială din mandatul său în care se va întâlni cu președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. Ultima vizită la acest nivel a avut loc în 2006, când fostul președinte Traian Băsescu era primit de George W. Bush.

Vizita președintelui Iohannis în SUA este cu atât mai importantă cu cât, de la alegerea lui Donald Trump, Klaus Iohannis este primul șef de stat din regiunea sud-est a Europei care merge la Casa Albă.

Foto: Presidency.ro