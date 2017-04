Prietenii inedite între vedete. Nu te așteptai să aceste staruri să se înțeleagă așa bine!

Când vine vorba despre celebrități, scandalurile ies la iveală mai des decât relațiile prietenoase dintre acestea. Cu toate acestea, atât la Hollywood, cât și în industria muzicală, precum și în lumea afacerilor și a politcii, există anumite prietenii la care nimeni nu s-ar aștepta. Poate și pentru că persoanele par complet diferite, precum Snoop Dogg și Martha Stewart. Vă prezentăm mai jos cele mai inedite prietenii dintre vedete.

Martha Stewart și Snoop Dogg



Un “cuplu” deloc obișnuit, însă Martha Stewart și Snop Dogg sunt prieteni de ani de zile și chiar și-au declarat adesea admirația și respectul unul față de celălalt, în public. Recent, cei doi au lansat chiar și o emisiune împreună, o emisiune de gătit, în care au arătat ce relație specială este între ei.

Kevin Hart și The Rock



Dwayne „The Rock” Johnson este unul dintre cele mai impunătoare persoane de la Hollywood, având un fizic impresionant. De partea cealaltă, Kevin Hart, unul dintre cei mai de succes comedianți, are o statură… mult mai mică. Cei doi au devenit prieteni, după ce au colaborat în două filme. Mai mult, chiar The Rock ar fi cerut să colaboreze cu Hart, afirmând că diferențele fizice dintre ei ar putea aduce un plus filmului. Astfel, cei doi s-au apropiat foarte mult și chiar fac glume unul pe seama celuilalt.

Ryan Gosling și Ryan Reynolds

Cei doi actori canadieni duc o viață perfectă – au succes după succes la Hollywood, milioane de fane în întreaga lume, precum și soții talentate, din același domeniu. Unii ar putea astfel să creadă că între cei doi Ryan ar putea fi o ușoară concurență, însă nu este deloc cazul. Ryan Gosling și Ryan Reynolds sunt prietenii și fac adesea glume pe seama lucrurilor pe care le au în comun.

Nicole Richie și Kim Kardashian

Nicole Richie a fost prietenă încă din copilărie cu Kim Kardashian, care pe atunci nu era faimoasă. Între timp, însă, lucrurile s-au schimbat. Nicole a intrat într-un con de umbră, în timp ce Kim Kardashian se bucură de o faimă uriașă. Acest lucru nu le-a afectat relația. Cele două sunt în continuare prietene, vizitându-se destul de des.

Gwyneth Paltrow și Beyoncé cu Jay Z

Jay și Beyonce alcătuiesc unul dintre cele mai apreciate cupluri, însă puține informații ies la iveală despre prietenii lor celebri, poate și pentru că sunt eclipsați de cei doi. Nu este însă cazul lui actriței Gwyneth Paltrow, care este apropiată de Beyonce și Jay-Z de ceva timp. Cei trei petrec mult timp împreună pe la evenimente mondene, iar Gwyneth încearcă să ajungă mereu la concertele susținute de Jay-Z.

Bette Midler și 50 Cent

Cei doi au colaborat la restaurarea unui parc din fostul cartier al rapperului, iar de atunci au rămas în relații foarte bune.

Elton John și Eminem

Rapperul Eminem și legendarul cântăreț britanic au scris istorie atunci când au cântat împreună, în 2001, pe scena premiilor Grammy. Duetul dintre cei doi a avut loc după ce Eminem a fost acuzat că ar fi făcut afirmații homofobe pe un album. El a ținut parcă să risipească aceste acuzații prin colaborarea cu Elton John, însă poate că nu se aștepta să se înțeleagă atât de bine cu acesta.

În 2010, atunci când Elton John s-a căsătorit cu partenerul său, Eminem i-a trimis un cadou acestuia. Darul a fost catalogat de cântărețul britanic drept unul dintre cele mai haioase dintre cele primite, fiind vorba despre două jucării sexuale ornate cu diamante.

“Eminem are un simț al umorului extraordinar. Atunci când David Furnish și cu mine ne-am căsătorit civil, Eminem ne-a trimis un cadou de nuntă. Într-o cutie, pe două pernițe din catifea, se aflau două jucării sexuale cu diamante”, a mărturisit Elton John într-un interviu.

Barack Obama și Richard Branson



Prietenia strânsă dintre fostul președinte american și miliardarul britanic a ieșit cu adevărat la iveală abia după ce Barack Obama și-a încheiat cel de-al doilea mandat. La doar câteva săptămâni după ce a pledat de la Casa Albă, Barack Obama a mers pe insula privată a miliardarului, unde a încercat chiar și mai multe sporturi extreme.