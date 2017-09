Prima zi de școală la Liceul „Jean Monnet”. Prima zi de școală înseamnă revederea colegilor, dar și afișarea ultimelor achiziții. Liceul „Jean Monnet” din București a fost mereu un podium pentru elevele cochete și un showroom pentru băieții care și-au mai adăugat ceva cai putere peste vară la bolizii lor.

Eduard Anton are o scuză pentru faptul că a parcat motorul în fața curții școlii: E pasionat de cai putere și merge și la concursuri de profil. De șapte ani a început să se antreneze și a adus deja ceva premii în competițiile GT4 europene.

„Este o pasiune care a devenit un sport extrem în adevăratul sens al cuvântului. Mi-e mai ușor să ajung cu motocicleta de acasă pentru că locuiesc destul de departe și e o cale de a ajunge mai rapid la școală ținând cont de aglomerația care este acuma pe șosea”, explică băiatul, în jurul căruia deja au început să se adune fetele.

Catwalk și aventuri de vacanță

Eleve și mămici s-au întrecut în dichiseală în prima zi de școală. Yves Saint Laurent, Versace sau Moschino sunt branduri care se potrivesc cu zona. Totuși, cei mai mulți s-au limitat la clasicele cămașă și pantaloni.

Adunarea la careu e un bun prilej să își povestească aventurile de peste vară. Mare, munte, multă distracție, spun la unison. Cu toate că din microfon directoarea le cere atenția și le urează „Bine ați venit în noul an școlar”, pofta de a discuta între ei e mai puternică. Doar elevii din clasele mici merg disciplinat, cu învățătoarele în față, către sălile de clasă.

Ani la rând, liceul din cartierul exclusivist al Bucureștiului și-a câștigat faima de colegiu de fițe. Elevii săi încearcă să spargă aceste prejudecăți. „Am recomandat liceul tuturor prietenilor, chiar și foștilor colegi pentru că e chiar un liceu foarte ok, toți profesorii sunt drăguți, încearcă să te ajute cât pot și nu sunt adevărate toate zvonurile care se aud. Știm cu toții că liceul are un renume că fiind în zona Dorobanți că e un liceu de fițe, dar chiar nu-i așa. Într-adevăr, sunt și oameni care au posibilități mai mari, dar majoritatea sunt oameni total normali și nu chiar cum se aude la televizor și peste tot”, ne convinge o „boboacă”. Și o completează și alte colege: „Noi am avut rezultate foarte bune și la Bac și la capacitate, comparabile cu cele de top, Lazăr, Vianu. Nu suntem deloc un liceu de fițe. Poate că suntem în liceu mai cu bani, dar suntem egali între noi, nu avem alte discriminări”.

Și în marea pestriță de elevi care fug de uniformă, Raisa, o fetiță în clasa a patra, cu bentiță cu trandafiri albi, militează pentru tradițional. „M-am îmbrăcat în uniforma școlii pentru că mie îmi place să fiu ca pe vremuri, când toată lumea respecta ce spunea doamna profesoară și nu știau alt cuvânt decât al ei”, spune fetița și își încheie pledoaria cu o piruetă.

Colegiul Național „Jean Monnet” este celebru în București nu doar pentru elevii care în ultimii ani și-au etalat fițele. Liceul a avut și alți elevi celebri. Fiind poziționat în zona Primăverii, cartierul exclusivist al nomenclaturii ceaușiste, înainte de 1989 liceul l-a avut elev pe Nicu Ceaușescu, fiul cuplului Ceaușescu. Iar în 2012, liceul a fost zguduit de un scandal sexual când o elevă l-a acuzat pe profesorul de sport că ar fi violat-o când au fost într-o excursie cu clasa.

