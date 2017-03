Primarii fac lucruri trăsnite: De la amantlâncuri, la fixații ciudate

Cazul edilului dintr-un sat din Timiș care le-a făcut zilele trecute morală polițiștilor pentru carențele gramaticale, este doar unul dintre exemple atunci când vine vorba de apucaturi ciudate ale primarilor.

Ceea ce l-a enervat pe Marcel Avram, primarul oraşului Făget, nu a fost că poliţiştii din Făget au dat amenzi în faţa instituţiei pe care o conduce, ci modul acestora de a se exprima atât oral, cât și în scris. ”Sunt convins că agentul care a întocmit procesul verbal nu a absolvit liceul în localitatea noastră, pentru că la Făget, cu ortografia sa, nu ar fi promovat nici măcar clasa a V-a”, a scris edilul.

Un primar îi ceartă pe localnici pe Facebook, pe care-i face „nesimțiți”

Tot în vestul țării, edilul orașului Moldova Nouă, a pândit localnicii și apoi a publicat pe contul său personal de Facebook mai multe imagini în care cetățenii orașului aruncă mâncare sau gunoaie în spațiul public. Adrian Torma s-a arătat „consternat de lipsa de bun-simț și bună creștere a unor cetățeni”, pe care i-a catalogat drept “țărani” sau “nesimțiți”.

Primarul a dat stimulent financiar la naștere, primarul a luat

Primarul din comuna gorjeană Bălăneşti le-a promis femeilor care nasc un stimulent de 2.500 de lei. Dar după ce măsura sa a avut rezultatul scontat, iar în localitate s-au născut 12 copii, stimulentul nu s-a mai acordat din cauza lipsei de bani.

A vopsit comuna în portocaliu

În 2011, primarul din Platoneşti, Ialomiţa, a vopsit sediile instituţiilor şi stâlpii comunei în portocaliu, pe motiv că localitatea i se părea… monotonă. “Toată lumea are alb, iar eu vreau să fiu mai deosebit cu culoarea asta. Bineînţeles că şi partidul are culoarea asta”, declara atunci Florinel Negraru.

A luat la rând toate femeile măritate din sat

În urmă cu trei ani, primarul din Poieneşti, Vaslui, a fost acuzat că a atentat la soţiile mai multor bărbaţi din comună. Una dintre victime a încercat însă să se apere și i-a povestit soțului său că edilul a necinstit-o fără ca ea să își dea seama.

“Nici nu am ştiut că primarul este între picioarele mele, eu dormeam şi nu l-am simţit… M-am trezit cu el băgat acolo… Oricum, primarul are obiceiul să intre în curţile oamenilor fără să anunţe. Eu am un bărbat bun, care mă satisface, cum să-l înşel eu cu moşul de primar?”, spunea atunci Maricica.

