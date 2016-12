Primarul Craiovei Lia Olguța Marinescu și-a preluat mandatul de deputat. Vicepreședintele PSD a mărturisit că nu știe dacă demisionează din funcția de primar și că va avea o discuţie cu liderul PSD, Liviu Dragnea, în acest sens, pentru că este ”un soldat disciplinat al partidului și ce i se spune să facă asta va face”.



Primarul Craiovei are la dispoziție 30 de zile pentru a opt între cele două funcții alese, de parlamentar sau de primar, care sunt incompatibile.

Lia Olguța Marinescu s-a prezentat la prima oră la Camera Deputaților, pentru a face formalitățile de preluare a mandatului de parlamentar. Întrebată ce ar prefera între funcţia de primar şi cea de deputat, Lia Olguța Marinescu a afirmat că legislaţia care priveşte autorităţie locale este ”varză”.

”Legislaţia care priveşte autorităţile locale este varză la ora actuală. Sunt şapte legi care se bat cap în cap, 14 păreri de jurişti. Este aproape imposibil la ora actuală să te descurci în hăţişul administrativ din cauza legislaţiei foarte proaste care trebuie corectată. Dacă vin (în Parlament – n.r.), în mod sigur voi corecta această legislaţie. M-am apucat deja, împreună cu toţi colegii mei primari de la Asociaţia Municipiilor din România, am dat proiecte de lege către Legislativ, nu am înţeles niciodată de ce au fost blocate. Acum ne-a venit Codul administrativ de la Guvern, pe ultima sută de metri am văzut că toate aceste propuneri pe care noi le-am făcut au fost luate în considerare şi există în noul Cod administrativ, dar nu ştiu cum va trece”, a spus ea.

Deși spune că ar dori să păstreze funcția de primar, Lia Olguţa Vasilescu a mărturisit că nu a luat încă o decizie în acest sens.

”Am termen de 15 zile ca să îmi declar starea de incompatibilitate şi apoi încă 30 de zile ca să pot să optez. Deocamdată nu am luat nicio decizie, dar mi-am făcut toate formalităţile. Trebuie să am o discuţie cu domnul Dragnea, eu sunt soldat disciplinat al partidului şi ce mi se va spune să fac, asta voi face”, a spus Lia Olguţa Vasilescu.