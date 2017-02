Primarul din Orșova a fost amenințat cu un cuțit într-o benzinărie. Agresorul, reținut de polițiști

Primarul din Orșova a fost amenințat cu un cuțit într-o benzinărie de un bărbat care ar mai fi atacat alte persoane publice în ultimii ani. Edilul spune că individul, pe care-l cunoaște, l-a înjurat și l-a amenințat cu moartea, fără niciun motiv. După ce a reușit să scape, Marius Stoica a sunat la 112. Agresorul a fost prins și reținut pentru de 24 de ore de polițiști.

Atacul în stil mafiot a avut loc luni seara, într-o benzinărie de la intrarea în oraș. Primarul din Orșova îi cumpărase fiului său un suc și se îndrepta spre casă. După ce a plătit, Marius Stoica spune că a fost amenințat de un bărbat, informează Mediafax.ro.

„Am plătit şi apoi a apărut un om aşa… mai robust, cu tatuaje multe, îl ştiam pe individ, are probleme cu legea. S-a repezit la mine, m-a înjurat, m-a ameninţat. I-am zis să mă lase în pace. A reuşit să mă scoată afară, acolo a profitat de faptul că nu era nimeni, m-a luat de gât şi mi-a zis: „bă (…), potoleşte-te că te omor” şi mi-a pus ceva la gât. Nu ştiu dacă era cuţit, nu am apucat să văd pentru că mă strânsese cu braţul de gât. M-am speriat, am început să mă zbat, am reuşit să scap din prinsoarea lui şi am fugit înapoi în magazin. Am sunat la 112, iar Poliţia a venit imediat.”, a declarat primarul municipiului Orşova, Marius Stoica (foto).