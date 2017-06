Primul muzeu al Holocastului din România urmează să fie deschis la Iași. Șase lumânări au fost aprinse și șase brazi au fost plantați la fosta Chestură de Poliție din Iași, în semn de omagiu pentru cele șase milioane de evrei, victime ale Holocaustului. Tot aici este locul unde va fi înființat primul muzeu din România destinat Holocaustului.

La fostul sediu al Chesturii Poliției din Iași s-a organizat comemorarea a celor 14.850 de victime ale Pogromului de la Iași din vara anului 1941. La eveniment au fost prezenți ambasadorul Israelului în România, Tamar Samash, viceprimarul Ierusalimului, Yael Antebi și ambasadorul SUA în România, Hâns Klemm. Organizatorii au dorit să aducă un omagiu celor șase milioane de victime ale Holocaustului, motiv pentru care au aprins șase lumanări și au plantat șase brazi,ca simbol al eternităti și memoriei colective, conform Agerpres.

Președintele Consiliului Județean Iași s-a folosit de acest prilej pentru a transmite publicului că fosta Chestură va funcționa ca primul muzeu din tară destinat Holocaustului.

„Cu toții avem cunostintă despre ce s-a întâmplat în acele zile aici în curtea Chesturii de Poliție, unde au fost uciși 500 de oameni, sau în trenurile morții. Istoria nu nu ne lasă să uităm. Ceea ce este cu adevărat regretabil este că responsabilii Pogromului nu au plătit așa cum ar fi trebuit pentru faptele lor. Majoritatea au fost condamnați la 25 de ani muncă silnică sau închisoare pe viată.

Pedeapsa unora a fost insă redusă de autoritătile vremii, în timp ce alții au fost eliberați prin legile de amnistiere din 1950 și 1962-1964. De aceea, astăzi, suntem datori să ne aducem aminte și să marcăm memoria acestui trist eveniment, iar aici, la fosta Chestură de Poliție, punem azi piatră de temelie a primului muzeu din tară destinat Holocaustului. Acesta va aminti mereu de jertfă acelor oameni nevinovati’, a declarat Măricel Popa, președintele Consiliului Județean Iași.

Ambasadorul S.U.A la București, Hans Klemm care a fost și el prezent la eveniment, a oferit o declarație: Mă adresez cu mulțumiri în special d-lui Popa care a demonstrat că depune eforturi pentru înființarea unui muzeu al Holocaustului care să educe cu adevărat conștiință poporului. Este unul dintre obiectivele comune ale SUA, ale Ambasadei SUA și al Muzeului Memorial al Holocaustului să ajutăm România în eforturile de comemorare și de educare a publicului cu privire la ceea ce s-a întâmplat în 1941. Vizitând Iașiul în aceste zile în care comemorăm actele îngrozitoare care au avut loc chiar aici sub acești copaci, participăm la aceste eforturi de comemorare”.

Viceprimarul orașului Ierusalim, Yaelb Antebi a oferit un punct interesant de vedere, fiind de părere că fosta Chestură de Poliție ’’ar trebui să devină un punct important care să fie trecut pe harta turistică a oricărui evreu”.

La eveniment a fost prezent și unul din supraviețuitorii Pogromului din 1941, Iancu Tucărman, care a fost vizibil emoționat, a reușit să-și amintească ziua de 29 iunie din același an. „Aflându-mă azi aici, am un sentiment confuz. Aici, în această curte, am stat culcat la pămant neavând voie să mă mișc, de pe data de 29 iunie 1941 pană a doua zi dimineată, când ne-au dus către o destinație necunoscută pentru noi și ne-au urcat în vagoane, în trenurile morții. Am stat chiar sub unul dintre acești copaci, care sunt astăzi foarte înalți, pe atunci era firav, așa cum eram și eu la acea varstă. (…) Mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns să vă vorbesc astăzi aici”, a declarat supraviețuitorul Pogromului din 1941.