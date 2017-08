La doar 36 de ani, Levente Polgar este primul român fără un braț care participă la Ultramaratonul de la Cercul Polar. Sportivul din Aiud, care și-a pierdut brațul drept la șase ani, va fi prima persoană din istoria competiției extreme care va concura cu un handicap fizic. Levente Polgar va participa în martie 2018 la a zecea ediție a Artic Ultra 6633, ultramaratonul câștigat de două ori de Tibi Ușeriu.

A rămas fără mâna dreaptă la 6 ani după ce l-a călcat un tren. Este zidar și-și cheltuie aproape toți banii să participe la curse de peste 100 de kilometri prin toată lumea. Levente Polgar este singura persoană cu handicap acceptată să alerge prin munți, la competiții la care și cei fără probleme întâmpină greutăți.

Levente Ioan Polgar are 36 de ani. Aleargă ultramaratoane montane, stă zeci de ore pe trasee pentru a termina curse care ajung la aproape 200 de kilometri lungime, a traversat România în alergare de la vest la est, de la Jimbolia la Vama Veche, peste 1.100 de kilometri, în fugă.

Când nu participă la competiții sau când nu se antrenează alergând chiar și 300 de kilometri pe săptămână, Levi este zidar, faianțar, parchetar, muncind, uneori, și 11 ore pe zi. Poate nu e impresionant, dar face totul fără o mână, membru pe care l-a pierdut la 6 ani, după ce l-a călcat trenul.

”M-am alergat cu o fată, al cărui tată mă bătea cu biciul când mă vedea, și, la gară, unde de obicei o luam printr-un tunel să trecem pe partea cealaltă, de data asta, ca să scap, am luat-o peste șine și am ajuns sub un tren. Acesta făcea manevre, m-am speriat, nici nu știu cum am pus mâna pe linie și m-a călcat. M-a învârtit de două ori în loc, am avut nevoie de doi ani de spitalizare. Au fost chinuri foarte mari”, ne-a povestit Levi.

A trecut peste momentul cumplit și, în urmă cu nouă ani, s-a apucat de alergat. Avea 105 kilograme, fuma câte două pachete de țigări pe zi, consuma alcool. ”Am zis stop, nu mai mergea să fiu sclavul țigărilor și alcoolului. O perioadă alergam cu o mânecă lungă pe brațul pe care nu-l mai am pentru că-mi era rușine. Mi-a luat foarte mult să trec de complexul asta”, povesteșete sportivul din Aiud, care participă de obicei la curse pe munte, indiferent de cât de greu e traseul: ”Acolo l-am descoperit pe Dumnezeu, acolo mă simt întreg!”.

Din construcții Levente nu câștigă foarte mult, chiar dacă muncește enorm. Pentru cursele la care participă este ajutat de prieteni, în acest an pentru a ajunge la Ultra Trail du Mont Blanc, o cursă de 170 de kilometri din Alpi, a primit o sumă de bani și de la Gicu Grozav, fostul fotbalist al Petrolului.

”Ne-am cunoscut la Alba Iulia, el este ambasador al județului. I-am povestit despre cursa din Franța și a decis să mă ajute”, susține Levente.

”La competiția care are loc în Franța, Italia și Elveția participă cei mai buni ultramaratoniști din lume, sunt ca Jocurile Olimpice. Traseul are de toate, căldură, frig, zăpadă, nămol, urcări line, abrupte. O competiție foarte dificilă la care nu poți sta la povești”, adaugă alergătorul care este la a doua participare la UTMB.

Vrea să fugă până în Laponia

Levente Polgar a alergat mai bine de 1.100 de kilometri de la Jimbolia până la Vama Veche, aventură pe care însă nu mai vrea să o repete: ”În România nu mai fac așa ceva, din cauza mașinilor. A fost haos!”. Ardeleanul s-a gândit însă să fugă de la Alba Iulia în Laponia, în nordul Suediei, urmând să parcurgă peste 5.500 de kilometri: ”O să am doar strictul necesar, acte, apă, telefon, ceva bani și atât, și un prieten care mă va asista pedalând. O să dormim sub cerul liber, pe bănci, pe oriunde. O să fim doi scelerați, unul pe jos și altul pe bicicletă”, ne-a spus, zâmbind, Levi.

Organizează un semimaraton gratuit

Levente organizează un semimaraton la Aiud, la care participarea este gratuită, alergătorii fiind îndemnați să doneze orice sumă de bani doresc care să ajungă în conturile unor orgnizații non-profit, organizații care luptă împotriva cancerului sau care ajută copiii defavorizați. ”Este o cursă foarte frumoasă, la care mă implic cu totul”, spune ardeleanul de origine maghiară.

Primul român fără un braț care participă la Ultramaratonul de la Cercul Polar calcă pe urmele lui Tibi Ușeriu

Sportivul din Aiud, județul Alba, le-a cerut organizatorilor ultramaratonului Arctic Ultra 6633 să nu-l considere un caz special.

„Sunt foarte bucuros că ai primit permisiunea de a participa în cursă. După ce am studiat puțin istoricul tău de la alte competiții suntem foarte bucuroși să te acceptam în concurs. Este clar că vei avea de făcut față unor provocări suplimentare în comparație cu ceilalți concurenți, dar sunt foarte fericit că acestea nu te-au oprit niciodată până acum”, a scris un organizator al competiției Arctic Ultra 6633, într-un e-mail primit recent de Levi.

Maratonistul spune că are emoții pentru că va participa la cel mai greu maraton din lume.

Costul participării la ultramaratonul de la Cercul Polar depășesc 13.000 de euro, așa că Levente Polgar are nevoie și de sponsori.

Levente Polgar, sportivul din Aiud, este ultramaratonistul care a alergat, de 1 decembrie 2016, pe o distanță de 30 de kilometri de la Aiud la Alba Iulia, purtând drapelul național, în cinstea militarilor care luptă în teatrele de operațiuni.

Sportivul din Aiud este primul român fără un braț care va participa la Ultramaratonul de la Cercul Polar, competiția extremă câștigată de două ori de Tibi Ușeriu.