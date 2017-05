Ce îi mână în luptă pe părinții care se opun obligativității vaccinării. Drama actriței Ani Crețu a început cu imunizarea la rujelolă

Subiectul vaccinării copiilor a devenit unul dintre cele mai controversate în rândul părinților din România și nu numai. Practic, părinții au format două tabere, una pro vaccinare și alta contra vaccinare. Ceea ce produce o adevărată confuzie în rândul populației este faptul că toate cele două tabere au argumente, unele pertinente chiar, pe care le exprimă public, în media și pe rețelele de socializare.

Vaccinarea reprezintă, potrivit autorităților, o politică de sănătate publică și trebuie deci să fie reglementată prin acte legislative. Tocmai din acest motiv în prezent există dezbateri intense pe proiectul de lege a vaccinării. Însă cele mai aprigi controverse se iscă în momentul în care în discuție este adusă obligativitatea vaccinării.

Argumentele părinților care refuză vaccinarea

Părinții care refuză vaccinarea sunt împărțiți la rândul lor în două categorii:

Părinții care nu sunt de acord deloc cu vaccinarea

Aceștia reprezintă o extremă și susțin că vaccinarea este dăunătoare pentru toată lumea și nimeni nu ar trebui imunizat. Potrivit acestora, vaccinurile conțin substanțe extrem de nocive care pun în primejdie viața copilului. Printre aceste substanțe despre care ei vorbesc se numără:

-Timerosal – un compus al mercurului care provoacă leziuni severe, permanente ale sistemului nervos

-Aluminiu – care poate cauza demență și Alzheimer

-Formaldehidă- care de asemenea ar avea efecte devastatoare asupra sistemului nervos

Mai mult, sunt foarte multe voci care susțin că vaccinurile pot provoca autism, moarte subită în cazul bebelușilor și chiar paralizie.

Olivia Steer este una dintre persoanele publice care se declară vehement împotriva vaccinării deoarece consideră că imunizarea copiilor le pune viața în pericol. Asta în ciuda faptului că ea însăși a recunoscut că și-a vaccinat copiii.

”Mi-am vaccinat copiii până la un moment dat, când am aflat toate informațiile pe care le știu astăzi. Care este motivul pentru care aș accepta ca băieții mei să fie vaccinați cu substanțe extrem de toxice?!”,spune Olivia Steer.

Persoanele care nu sunt de acord cu imunizarea obligatorie a copiilor

Aceștia nu au nimic împotriva părinților care își vaccinează copiii, dacă o fac în cunoștință de cauză. Însă ei susțin că sunt multe cazuri în care vaccinurile pot avea efecte adverse grave și, chiar dacă procentual vorbind numărul copiilor afectați este mic, fiecare copil în sine este o viață ce trebuie protejată.

Părinții care contestă obligativitatea spun că pentru autorități copiii reprezintă procente și statistici și atunci procentul de micuți afectați este aproape nesemnificativ. Dar pentru fiecare mamă și tată în parte copilul reprezintă rațiunea de a fi și nu pot accepta riscul.

Care sunt excepțiile, de ce nu pot fi vaccinate anumite persoane

1. Unii copii sunt prea mici pentru a fi vaccinați împotriva unei boli, asta pentru că organismul lor nu este suficient dezvoltat pentru a produce anticorpi. În acest sens, autoritățile susțin că tocmai de aceea există o schemă de vaccinare care ține cont de vârsta copilului.

2. Unele persoane sunt imunodeficiente și pentru ele vaccinul este inutil. Singura soluție pentru ei este să fie imunizați cei din jurul lor pentru a reduce riscul de a intra în contact cu o persoană infectată.

3. Unele persoane pot fi alergice la o anumită componentă a vaccinului și atunci nu pot primi vaccinul, riscul fiind un șoc anafilactic.

Drama actriței Ani Crețu

Unul dintre cazurile de mai sus par să fi dus și la drama din viața actriței Ani Crețu care de ani de zile se luptă pentru viața copilului ei. Ea susține că a fost de bună credință și a vaccinat copilul potrivit schemei națioanle. Însă după fiecare vaccin starea băiețelului ei se înrăutățea. Refuza să mai fie hrănit și asta pentru hrana unui nou-născut este laptele, iar el era alergic, alergie agravată de vaccinuri.

Din momentul în care și-a imunizat copilul cu vaccinul ROR, actrița spune că a început un adevărat coșmar. Băiețelul ei a intrat în șoc anafilactic de mai multe ori și foarte, foarte greu a reușit să-l diagnosticheze corect pentru că în România testele care sunt la îndemâna oricui nu sunt capabile să pună un astfel de diagnostic complex.

Micuţul Adan a fost diagnosticat şi cu intoleranţă la histamină, o alergie foarte puternică şi foarte greu de controlat.

„M-am trezit plângând în pumni, am scris lista la lumina telefonului, copiam şi plângeam”, îşi aminteşte actriţa momentul în care a alcătuit lista cu alimentele permise celui mic. A renunţat la mai toate plăcerile ei, până şi nopţile şi le împarte între repetiţii şi bucătărie, pentru că tot ce mănâncă Adan trebuie să fie foarte proaspăt.Ba mai mult, de curând ea eliminat din alimentația copilului orice i-ar putea provoca o nouă criză și acest lucru este unul foarte complicat.

”Alergia la histamină înseamnă că un copil poate intra în șoc anafilactic și de la o banală banană”, spune ea.

Cu toate acestea, Ani Crețu susține că nu este extremistă, nici pro, nici contra vaccinare.

”Eu nu fac parte din nicio tabără. Mi-aș fi dorit foarte mult să fiu o extremistă și acum copilul meu să fie sănătos. Să fi zis lumea despre mine orice, dar să am copilul perfect sănătos”

Lupta cu autoritățile

Ani Crețu duce acum o adevărată luptă pentru a convinge autoritățile române să ia măsuri pentru prevenirea unor astfel de cazuri, deoarece în România analizele decontate de Casa de Asigurări nu pot depista astfel de alergii. Ea cere și educarea cadrelor didactice în copul acordării primului ajutor copiilor cu alergii și intoleranțe alimentare. Mai mult, ea cere Ministerului Sănătății ca fiecare unitate de învățământ să fie dotată în trusa de prim ajutor și EpiPen, un injector care poate fi folosit în cazul în care un copil intră în șoc anafilactic.

Argumentele pro vaccinare susținute de autorități

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, un vaccin conferă imunitate la o anumită boală. Vaccinarea este cea mai eficientă metodă de a preveni și a eradica bolile infecțioase. Boli precum variola, poliomielita, pojarul sau tetanosul au fost eradicate în anumite țări sau restrânse geografic în alte regiuni. La ora actuală, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, există vaccinuri care să prevină 25 de tipuri de infecții.

Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din SUA arată că în anul 1958, în SUA existau 763.094 de cazuri de pojar. 552 de oameni au murit. După ce a fost aplicat un program de vaccinare de succes, numărul cazurilor a scăzut la sub 150 pe an. La fel se întâmplă și în cazul altor boli care au fost eradicate prin vaccinare.

”Ar fi imoral ca umanitatea să aibă o soluție medicală atât de eficientă precum vaccinarea în prevenirea bolilor și să nu o folosească” spune OMS.

Nu există dovezi că autismul ar putea fi provocat de vaccinare

Autoritățile spun că nu există nicio dovadă concretă a faptului că un vaccin poate provoca autism sau moarte subită în cazul bebelușilor.

Unul dintre cele mai recente studii, publicat în aprilie 2015 în jurnalul științific JAMA (The Journal of the American Medical Association), a fost realizat pe 95.000 de copii și nu a găsit nicio legătură între vaccinare și autism.

Deși deocamdată cauzele autismului nu sunt cunoscute, cercetările medicale realizate până acum tind să indice factorii genetici ca fiind responsabili.

La fel și în cazul morții subite la bebeluși, autoritățile susține că este o asociere eronată. De-a lungul istoriei o mulțime de bebeluși au murit din această cauză, fără să fi fost măcar vaccinați.

Despre conținutul de mercur al vaccinurilor

În anul 1999, Centrul pentru Prevenția și Controlul Bolilor (CDC) și Academia Americană de Pediatrie (AAP), le-au cerut producătorilor de vaccinuri să elimine folosirea tiomersalul cât mai curând posibil, ca măsură preventivă.

În prezent, tiomersalul a fost eliminat din aproape toate vaccinurile folosite în Europa și în SUA, cu excepția anumitor vaccinuri antigripale. În anumite vaccinuri rămân urme de tiomersal ca urmare a procesului de fabricație, însă cantitățile sunt extrem de mici: maximum 1 microgram, adică în jur de 15% din cantitatea medie de mercur pe care o consumă un adult european sau american într-o zi.

25 de copii au murit în România de rujeolă

Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a declarat joi că a fost înregistrat un al 25-lea caz de deces din cauza rujeolei, acesta fiind un copil de doi ani, nevaccinat, din Alești, județul Bihor.

Epidemia a lovit cel mai puternic în vestul țării, întrucât sunt înregistrate opt decese în Timiș, cinci în Arad și trei în Caraș Severin. Alte cinci decese au fost în Dolj și câte un caz în Călăraşi, Satu Mare, Bihor şi în Bucureşti. Între timp, autoritățile încă vorbesc despre achiziția vaccinului.

Conform Institutului Național de Sănătate Publică: “În acele județe se înregistrează cele mai mici acoperiri vaccinale din întreaga țară – de aceea acolo se înregistrează cel mai mare număr de cazuri de rujeolă”.

