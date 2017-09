Cazul unui profesor filmat în timp ce bate un elev în județul Neamț arată că, în România, educația încă se mai face cu pumnul. Furios din calea afară pentru că a fost jignit, profesorul de matematică s-a năpustit asupra unui băiat pe care l-a agresat și l-a amenințat cu moartea. Incidentul a ajuns în atenția conducerii școlii din localitatea Bicaz Chei și a Inspectoratului Școlar Neamț, care au început o anchetă.

Filmarea care conține scene violente a stârnit controverse, după ce a fost publicată pe rețelele de socializare. În imagini se vede cum un profesor de matematică agresează un elev. Băiatul este urecheat și mai apoi imobilizat lângă o sobă de teracotă.

„I-am spus să se cumințească că și așa are probleme mari. Am făcut doi pași de la ușă și am auzit: „Băi, prostule”. M-am întors și a avut loc incidentul”, a declarat profesorul filmat în timp ce agresează un elev, pentru stirilekanald.ro.