Prognoza meteo. Cum va fi vremea la început de săptămână

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru începutul săptămânii. Potrivit acesteia, vremea va fi în general instabilă în majoritatea regiunilor țării.

PROGNOZA METEO pentru LUNI



IN ŢARĂ

Valorile termice se vor situa in jurul mediilor climatologice specifice acestei perioade, in cea mai mare parte a tării. Cerul va fi temporar noros si mai ales pe parcursul zilei vor fi averse si descărcări electrice in regiunile sudice, sud-estice, in zonele de deal si montane si pe arii restranse in restul teritoriului. Izolat, cantitătile de apă vor depăsi 15 l/mp, iar in sud-vest vor fi conditii de grindină. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificări temporare in prima jumătate a intervalului, indeosebi in regiunile estice si la munte, unde, pe arii restranse, la rafală, se vor depăsi viteze de 45…50 km/h. Temperaturile maxime se vor incadra intre 17 grade in nordul litoralului si 28 de grade in sud-vestul tării, iar cele minime vor fi cuprinse, in general, intre 4 si 14 grade.

LA BUCURESTI

Cerul va fi temporar noros, iar in cursul zilei vor fi averse, posibil insotite de descărcări electrice. Vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maximă va fi de 22…23 de grade, iar cea minimă de 11…12 grade, usor mai scăzută in zona preorăsenească.

PROGNOZA METEO pentru MARȚI

LA BUCURESTI

Vremea va fi predominant frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab pană la moderat. Temperatura maximă se va situa in jurul valorii de 24 de grade, iar cea minimă va fi de 9…11 grade.

Citește și: Prognoza meteo. Cum va fi vremea săptămâna viitoare, în București și în țară