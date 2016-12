Prognoza meteo de Crăciun. Sunt șanse mari să avem zăpadă

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, inclusiv pentru Ajunul Crăciunului și prima zi de Crăciun. Potrivit acesteia, sunt șanse mari să avem Crăciun cu zăpadă în aproape toată țara.

PROGNOZA METEO de Crăciun pentru MUNTENIA

După scăderea accentuată a valorilor termice diurne din primele două zile de la medii în jurul a 9 grade, până spre 0…1 grad, acestea vor marca o uşoară creştere până la valori, în medie, de 2…3 grade, iar până la sfârşitul intervalului variaţiile vor fi nesemnificative. Minimele termice vor fi negative şi vor varia uşor de la medii de -8…-7 grade în jurul datelor de 14, 17 şi 18 decembrie, la medii de -6…-5 grade în restul intervalului. Vor fi precipitații în zilele de 12, 15, 19 şi 20 decembrie, dar şi în restul intervalului, mai ales în a doua săptămână, se menţin condiţiile de apariţie a acestora.

PROGNOZA METEO pentru OLTENIA

La începutul intervalului vremea se va răci accentuat şi astfel, temperaturile maxime vor scădea de la medii în jurul a 7 grade, până spre 1…2 grade. Începând din 14 decembrie, va exista o uşoară creştere termică până la medii de 3…5 grade, iar până la sfârşitul intervalului vor fi doar uşoare variaţii în jurul acestora. Minimele termice vor fi negative şi vor varia uşor de la medii de -8…-7 grade în jurul datelor de 14 şi 18 decembrie, la medii de -6…-5 grade în restul intervalului. Vor fi precipitații în jurul datelor de 12 şi 24 decembrie, iar în restul intervalului condiţiile de apariţie a acestora vor fi reduse.

PROGNOZA METEO pentru BANAT

Valorile termice diurne nu vor prezenta variații semnificative pe tot parcursul intervalului de prognoză, urmând a se înregistra, în medie, maxime termice de 1…3 grade. Nopțile vor fi reci, cu valori de temperatură ce se vor situa sub limita de îngheț, cu precădere în intervalul 12-14 decembrie, când media regională va fi în jur de -8 grade, caracterizând o vreme deosebit de rece pentru această perioadă din an. Probabilitatea apariţie a precipitaţiilor de va fi mai ridicată în jurul datelor de 12 şi 14 decembrie, precum şi în intervalul 19 – 20 decembrie şi 23 – 25 decembrie.

PROGNOZA METEO pentru CRIŞANA

La începutul intervalului de prognoză media temperaturilor maxime se va situa în jurul valorii de 0 grade, apoi aceasta va marca o creștere uşoară şi treptată şi va fi de 1…3 grade. Minimele nocturne vor fi mai coborâte decât mediile climatologic specifice acestei perioade şi se vor încadra, în medie, între -6…-4 grade, mai scăzute în noaptea de 13 spre 14 decembrie, spre -10 grade. Probabilitatea apariţie a precipitaţiilor de va fi mai ridicată în jurul datelor de 12 şi 14 decembrie, precum şi în intervalul 19 – 20 decembrie şi 23 – 25 decembrie.

PROGNOZA METEO pentru TRANSILVANIA

În prima săptămână, media regională a temperaturilor maxime se va situa în jurul valorii de -3 grade, apoi vor marca o creștere și vor depăși ușor pragul de 0 grade. Temperaturile minime vor caracteriza o vremea deosebit de rece pentru această perioadă, cu o medie de – 9….-7 grade, mai scăzută spre -15…-13 grade, în noaptea de 13 spre 14 decembrie și din nou în cursul nopţilor din intervalul 17-19 decembrie. Probabilitatea apariţie a precipitaţiilor de va fi mai ridicată în jurul datei de 12 decembrie şi în intervalul 14 – 16 decembrie, dar şi pe parcursul celei de-a doua săptămâni de prognoză.

PROGNOZA METEO pentru MARAMUREŞ

În prima săptămână valorile maxime de temperatură vor fi coborâte, sub 0 grade, în primele două zile chiar și sub -2 grade, pentru ca mai apoi acestea să creasă ușor, până spre valori medii, de aproximativ 0…1 grad. Minimele nocturne se vor situa pe tot parcursul intervalului de prognoză mult sub pragul de îngheț, cu valori medii de aproximativ -9…-7 grade, dar în noaptea de 13 spre 14 decembrie și din nou în intervalul 17-19 decembrie va fi ger, media regională situându-se sub -10 grade. Cu excepția intervalului 16-18 decembrie precipitațiile vor fi prezente în fiecare zi, dar mai ales pe 12 și 19 decembrie, respectiv în intervalele 14-16 și 23-25 decembrie, acestea se vor semnala pe arii relativ extinse și vor fi posibil mai însemnate cantitativ.

PROGNOZA METEO pentru MOLDOVA

La începutul intervalului temperaturile maxime vor scădea accentuat, de la medii regionale de 7 grade până spre -1 grad, după care vor varia ușor de la o zi la alta și se vor situa în jurul pragului de îngheț, în medie, de -2…-1 grad în intervalul 16-18 decembrie și spre 1…2 grade în restul zilelor. Minimele nocturne vor fi mult sub 0 grade, caracterizând o vremea deosebit de rece pentru această perioadă, cu valori în medie regională de -9…-8 grade în noaptea de 13 spre 14 decembrie, respectiv în intervalul 16-18 decembrie și valori de -6…-5 grade în rest. Vor fi precipitații îndeosebi în zilele de 12,14,15,19 şi 20 decembrie, când se vor semnala pe arii mai extinse şi posibil mai însemnate cantitativ.

PROGNOZA METEO pentru DOBROGEA

La începutul intervalului vremea se va răci accentuat. Temperaturile maxime vor scădea de la medii în jurul a 9 grade, până spre -1…0 grade, valori mai mici decât mediile multianuale specifice perioadei. Începând din 14 decembrie, va exista o uşoară creştere termică până la medii de 2…3 grade, iar până la sfârşitul intervalului vor fi doar uşoare variaţii în jurul acestora. Valorile termice nocturne vor fi predominant negative şi vor varia uşor de la medii de -6…-4 grade, la medii în jurul a -2 grade. Vor fi precipitații în jurul datelor de 12, 16 şi 20 decembrie, dar şi în restul intervalului, mai ales în a doua săptămână, se menţin condiţiile de apariţie a acestora.

PROGNOZA METEO de Crăciun pentru LA MUNTE

La începutul intervalului vremea se va răci accentuat. Temperaturile maxime vor scădea de la medii în jurul a -3 grade, până spre -9…-8 grade. Începând din 14 decembrie, va exista o creştere termică, mai importantă în a doua săptămână, până la medii de -2…0 grade. Valorile termice nocturne vor varia de la medii de -14…-12 grade în prima săptămână, la medii de – 9…-7 grade în a doua săptămână. Vor fi precipitații pe arii relativ extinse şi posibil mai însemnate cantitativ în jurul datelor de 12, 15, 20 şi 24 decembrie, dar şi în restul intervalului, însă pe spaţii mai mici şi în general slabe.