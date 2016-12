Prognoza meteo pentru săptămâna viitoare. Ninsoare în zilele de Crăciun și de Anul Nou

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pentru săptămâna viitoare. Potrivit acesteia, în zilele de Crăciun și de Anul Nou vor fi ninsori în majoritatea regiunilor, însă, exceptând zonele montane ninsorile vor fi slabe , temperaturile meținându-se destul de ridicate pentru această perioadă din an.

PROGNOZA METEO pentru prima zi de Crăciun

ÎN ŢARĂ

În regiunile din vestul, nordul și centrul țării, cerul va fi noros, iar precipitaţiile se vor semnala pe arii extinse. La munte va ninge, în Maramureş şi în nordul şi estul Transilvaniei vor predomina ninsorile, iar în Banat, Crişana şi jumătatea de nord a Moldovei vor fi precipitaţii mai ales sub formă de lapoviţă şi ploaie. În sudul şi sud-estul teritoriului înnorările vor fi temporare, iar precipitaţii slabe, mai ales ploi, se vor semnala pe spaţii mici. Pe arii restrânse se va depune polei. Vântul va avea intensificări în zona montană, mai ales pe creste, cu rafale de 70…80 km/h, astfel că, pentru intervale scurte de timp, va viscoli şi va spulbera zăpada , iar în rest va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare, cu viteze mai mari în sudul Olteniei. Temperaturile maxime se vor încadra între -2 și 8 grade, iar cele minime, mai ridicate decât în nopţile precedente, între -6 și 2 grade. Vor fi condiţii de ceaţă.

LA BUCUREŞTI

Cerul va fi temporar noros şi doar trecător vor fi posibile precipitaţii slabe, mixte. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 4…5 grade, iar cea minimă, mai ridicată decât în nopţile precedente, va fi de -3…-2 grade.

PROGNOZA METEO pentru a doua zi de Crăciun

ÎN ŢARĂ

În cea mai mare parte a ţării, regimul termic va fi caracterizat de valori mai ridicate decât cele normale pentru sfârşitul lunii decembrie. În regiunile din vestul, centrul, nordul şi nord-estul teritoriului cerul va fi mai mult noros. La munte, mai ales la altitudini mari, vor predomina ninsorile, iar în Maramureş, Transilvania, zona deluroasă din Banat şi Crişana şi local în Moldova se vor semnala precipitaţii mixte. În sud şi sud-est înnorările vor fi temporare şi doar izolat va ploua slab. Vor fi condiţii de polei. Vântul va avea intensificări în zona montană înaltă, dar local şi temporar şi în restul ţării. Temperaturile maxime se vor încadra între 0 și 8 grade, iar cele minime între -4 și 3 grade.

LA BUCUREŞTI

Valorile termice se vor situa peste cele normale la această dată; maxima va fi de 5…6 grade, iar minima de -1…0 grade. Cerul va fi temporar noros, vor fi posibile ploi slabe, trecătoare, iar vântul va sufla slab şi moderat.

PROGNOZA METEO pentru a treia zi de Crăciun

ÎN ŢARĂ

Valorile de temperatură, în special cele diurne, se vor situa în continuare peste mediile climatologice specifice perioadei din an, astfel că maximele se vor încadra între 1 și 10 grade, iar cele minime între -6 și 1 grad. Cerul va avea înnorări în general persistente în regiunile intracarpatice, unde local și temporar se vor semnala precipitații mixte în cursul zilei și predominant sub formă de ninsoare, noaptea, iar la munte va ninge. În restul teritoriului cerul va fi temporar noros și cu precădere în est și sud-est, în prima parte a zilei, vor fi precipitații mai ales sub formă de ploaie, în timp ce spre sfârșitul intervalului în Moldova pe arii restrânse vor predomina ninsorile. Izolat vor fi condiții de polei. Vântul va avea intensificări în zonele montane, cu viteze mai mari pe creste, unde va viscoli sau spulbera zăpada, dar pe arii mai restrânse și la cote mai reduse și în celelalte regiuni.

LA BUCUREŞTI

Cerul va fi temporar noros și mai ales în prima parte a zilei va ploua. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura aerului va avea valori peste cele obișnuite pentru ultima decadă a lunii decembrie, cu o maximă de 8…9 grade și o minimă de -2…0 grade.

PROGNOZA METEO pentru MIERCURI

ÎN ŢARĂ

Vremea se va răci față de intervalul anterior, astfel că în majoritatea regiunilor regimul termic va fi apropiat de cel normal pentru această dată. Cerul va fi mai mult noros în Moldova și la munte, unde va ninge. În restul teritoriului înnorările vor fi temporare și pe arii restrânse vor fi ninsori slabe în centru și predominant ninsori în sud-est. Vântul va continua să aibă intensificări la munte, cu viteze mai mari pe creste, dar local și în zonele mai joase de relief, în special din Oltenia și Moldova. Temperaturile maxime se vor încadra între -3 și 7 grade, iar cele minime între -11 și -1 grad.

LA BUCUREŞTI

Vremea se va răci ușor față de intervalul precedent. Cerul va avea înnorări și temporar vor fi precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare. Vântul va sufla în general moderat ziua, apoi va slăbi în intensitate. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 5 grade, iar cea minimă va fi de -5…-3 grade.

Cum va fi vremea de Anul Nou

TENDINŢA EVOLUŢIEI VREMII PENTRU INTERVALUL

29.12.2016 ORA 08 – 01.01.2017 ORA 08

ÎN ŢARĂ

Valorile termice se vor situa în general în jurul celor climatologic specifice acestei perioade din an. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi mai ridicată la începutul intervalului, la munte și în regiunile estice.

LA BUCUREŞTI

Regimul termic va fi caracterizat de valori în general apropiate de mediile multianuale, iar probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi mai ridicată în prima zi.