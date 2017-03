Programatorii IT cu studii medii, scutiți de plata impozitului pe venit, din 2018. Anunțul a fost făcut, miercuri, în ședința de Guvern, de către Ministrul Comunicaţiilor, Augustin Jianu, care a precizat că este posibil ca în cursul acestei luni să fie reluată acordarea facilităţilor fiscale pentru companiile de outsourcing.

Ministrul a arătat că, potrivit Legii finanţelor publice, pentru activitatea de creaţie, programe pe calculator, programatorii beneficiază de o scutire de la plata impozitelor pe venit, precizând că în prezent încadrarea în această activitate este definită prin ordin comun a patru ministere – Comunicaţiilor, Finanţelor, Muncii şi Educaţiei.

„În luna decembrie anul trecut Guvernul anterior a dat un ordin care să faciliteze accesul la această facilitate pentru start-up-uri, însă prin adăugarea unei sintagme de tip programe finale sau componente a unor programe finale au exclus complet piaţa de outsourcing. Toată industria de outsourcing IT din România care este de fapt cea mai mare parte din acest sector IT nu mai beneficiază de această scutire. Începând cu luna ianuarie am primit din partea asociaţiilor patronale, dar şi a companiilor numeroase sesizări cu privire la acest aspect. Am analizat solicitările lor, am colaborat cu celelalte ministere şi suntem, în momentul de faţă, într-o etapă finală privind elaborarea unui ordin care să corecteze această problemă şi să permită în continuare această scutire pentru companiile de outsourcing, adică software la comandă”, a afirmat Jianu, în debutul şedinţei de Guvern.

El amai spus că, potrivit programului de guvernare, în trimestrul trei este prevăzută finalizarea ordinului pentru extinderea acestei facilităţi şi pentru studii medii, dar şi pentru alte modele de afaceri.

„Împreună cu celelalte ministere vom adopta ordinul pentru repararea acestei erori cât mai curând, sperăm noi în această lună, şi până în luna august să avem şi ordinul privind extinderea cu aplicare de la 1 ianuarie 2018”, a arătat ministrul Comunicaţiilor, Augustin Jianu.