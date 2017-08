Proiectul de rectificare bugetară a Capitalei, scos de pe ordinea de zi a CGMB; Firea: Am aflat din presă unele aspecte cu care nu am fost de acord

Proiectul de rectificare bugetară, scos de pe ordinea de zi a CGMB, la propunerea președintelui de ședință, Orlando Culea. Primarul Capitalei, Gabriela Firea a declarat în ședință că a aflat din presă unele aspecte cu care nu a fost de acord și a precizat că până la jumătatea lunii septembrie se va veni cu un proiect complet de rectificare.

Propunerea de scoatere de pe ordinea de zi a proiectului de rectificare bugetară a Primăriei Capitalei a fost votată cu 46 de voturi favorabile. Reprezentanții Opoziției au întrebat în ședință de ce s-a venit cu această propunere din partea consilierilor PSD.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea a spus că aparatul de specialitate nu a informat-o în legătură cu câteva inițiative pe care le-au avut, prin Direcția care se ocupă de acest proiect de rectificare.

Aș dori să adaug și alte puncte. Sperăm ca până la jumătatea lunii septembrie, acest proiect de rectificare bugetară să fie discutat. Eu am lipsit câteva zile, am aflat din presă anumite aspecte cu care nu am fost de acord”, a mai spus primarul general.

Ce acuza Opoziția: Primăria a ales să taie din finanţarea pentru reabilitarea infrastructurii educaţionale 3,5 milioane lei, pentru a face statui

USR a transmis că, prin proiectul de rectificare bugetară, ”Primăria a ales să taie din finanţarea pentru reabilitarea infrastructurii educaţionale 3,5 milioane lei”.

”Nici învăţământul secundar superior nu scapă, cu o scădere de 3,4 milioane lei. Următoarea lovitură este dată clădirilor cu risc seismic din Centrul Istoric, aflate în proprietatea Municipiului Bucureşti: din infima sumă de 1,5 milioane lei, destinată consolidării lor, rămânem cu ZERO după rectificare. De asemnea, reconstrucţia Halei Matache va mai dura şi ea, din cei 600 mii lei destinaţi, bineînţeles că avem 0”, spuneau cei de la USR.

Uniunea Salvați România mai precizat că banii urmau să fie transferați către statui. ”Vă întrebaţi unde se duc banii? Unde altundeva decât în statui. Mai mult de jumătate din suma primită în plus la rectificare este destinată realizării Ansamblului Monumental Regele Ferdinand I Întregitorul. Alţe 2 milioane lei pentru monumentul dedicat Generalului Henri Mathias Berthelot şi Reginiei Maria a României. Aceaşi sumă este destinată şi realizării unui monument comun Martin Luther şi Jean Calvin”, se mai arăta în comunicatul USR București.

Citește și: HARTĂ. Autostrăzile lui Ceaușescu au rămas pe hârtie la 50 de ani distanță. Cum arată acum infrastructura rutieră a României