Proiectul legilor justiției, retrimis CSM pentru aviz; Toader, despre reacția DNA: Nu știam că procurorii fac legi

Proiectul legilor justiției va fi retrimis CSM, pentru aviz și apoi va intra în dezbaterea Guvernului și va ajunge la Parlament, forul decizional. Ministrul Justiției, Tudorel Toader a comentat, miercuri, la sediul ministerului, punctul de vedere al DNA, pe propunerile de modificare anunțare recent și care au produs reacții dure în spațiul public. ”Nu știam că procurorii fac legi”, a spus ministrul, care a precizat că forul decizional este Parlamentul.

”Trimit proiectul la CSM, aștept să îl primim înapoi, îl trimit la Guvern și de acolo începe procedura decizională. Ministerul e inițiator, am pus în dezbatere principalele probleme, direcții de posibile modificări. Discursul s-a schimbat, până acum se vorbea de lipsă de transparență, de consultare. Astăzi, pachetul de legi pleacă a treia oară la CSM. A fost și această dezbatere publică, de cinci șase zile, care în precedent nu a existat”, a spus Tudorel Toader.

El a afirmat că în 2005, aceleași legi ale justiției au fost modificate prin procedura angajării răspunderii Guvernului, fără nicio dezbatere publică, când ministru al Justiției era Monica Macovei.

Toader: ”Unii știu ce spun, alții spun ce știu”

Cu privire la contestațiile procurorilor la modificările propuse de el, ministrul Toader a spus că în România, libertatea de exprimare e o valoare fundamentală.

”Nu vă răspund la întreb, tot de principiu. Știți sintagma potrivit căreia unii spun ce știu, alții știu ce spun”, a adăugat el.



”Astăzi au fost numeroase dezbateri, și s-a schimbat centrul dezbaterii de pe lipsa transparenței pe conținutul soluțiilor. În adoptarea unei legi, fiecare are rolul lui instituțional. Ministerul propune, Guverbnul și-l însușește și în Parlament se legiferează. În acest parcurs, fiecare participant la elaborarea unei legi trebuie să respecte limitele de competență instituțională. Procurorii nu fac legi. Eu nu am știut că avem un Parlament tricameral, cu Camera Deputaților, Senat și procurori. Procurorii aplică legea, legea este operată legiuitorului, și CSM-ul care are și secție de procurori, avizează conținutul proiectului”, a mai explicat ministrul Justiției.

Premierul Mihai Tudose a anunțat că va ţine cont atât de avizul CSM, cât şi de poziţia tuturor celor din piaţă, precizând că proiectul de modificare a legilor justiţiei nu a fost depus încă oficial la guvern.

”Domnul Toader a sintetizat într-un proiect, într-o schiţă de proiect ceea ce a înţeles domnia sa din discuţiile cu ceilalţi sau a preluat mot-a-mot anumite sugestii ale unor actori din domeniul justiţiei. A ieşit cu ele pe piaţă, a provocat dezbatere. Va trimite acel proiect la CSM, să vedem cu ce vine. Încă la guvern oficial nu a venit”, a spus premierul, despre criticile apărute în spațiul public, față de propunerile de modificare a legilor din justiție.

Marți, DNA-ul a transmis un punct de vedere critic cu privire la propunerile ministrului Justiției. DNA a anunțat că ”modificările la legile justiției în forma actuală reprezintă o formă de presiune asupra activității profesionale a procurorilor din Direcția Națională Anticorupție”.

