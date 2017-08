Proteste anunțate duminică în toată țara, împotriva modificărilor la legile justiției. Acțiunea, intitulată ”Justiție independentă, nu stat subordonat”, a fost lansată pe Facebook, iar până la această oră peste 3.000 de persoane bifaseră opțiunea de participare la protest, iar peste 9.000 erau interesate de această manifestație care urmează să înceapă la ora 20.00 în Piața Victoriei. Și în țară s-au anuțat proteste, pe aceeași temă: propunerile anunțate de ministrul Justiției, Tudorel Toader, privind legile justiției.

Pe lângă „politizarea justiţiei”, protestatarii sunt nemulțumiți și de anunțul Guvernului privind transferul unei cote din „Pilonul II de pensii” la Pilonul I, dar şi „supraacciza la carburanţi”, care urmează să fie introdusă din toamnă.

”Ne revedem duminică seara. PSD ia din nou cu asalt Justiția. Președintele ar putea fi exclus – conform proiectului ministrului Justiției – din mecanismul de propunere a procurorilor-șefi ai Parchetului General, DNA și DIICOT. ”Reforma” justiției în viziunea PSD înseamnă numirea acestora exclusiv de către Guvernul PSD. Ceea ce a rămas independent din presa sau instituții reacționează din nou, fiecare cu propriile instrumente. Același lucru ar trebui să facem și noi în stradă. În stradă, pentru că asta e principala noastră pârghie și pentru că asta a avut efect cu alte ocazii. Suntem probabil cu toții obosiți de atâtea semnale de alarmă, dar e momentul să reacționăm cât putem de ferm. Altfel, putem doar să ne uităm cum ne transformăm resemnați într-un regim autoritar, așa cum putem doar privi spre Ungaria sau Polonia. De la anul am putea vedea la DNA și la Procuratura Generală șefi numiți doar de PSD. Trecerea Inspectiei Judiciare la Ministerul Justitiei e doar un alt punct prin care ne întorc, dacă îi lăsăm, în epoca în care Justiție însemna Rodica Stănoiu”, au scris organizatorii pe pagina Corupția ucide.

Și-au mai anunșat participarea la protest comunitățile civice Corupția ucide, 600000 pentru Rezistenta, Insistăm, Inițiativa România, Spune NU coruptilor și Vis3z . Acestea spun că vor ieși din nou în Piața Victoriei în această seară, începând cu ora 20.00, pentru a protesta împotriva măsurilor de „reformă a Justiției” propuse de PSD și propun românilor ca la ora 21:00 să aprindă o lumină de la telefon sau o lanternă.





”Suntem probabil cu toții obosiți de atâtea semnale de alarmă, dar e momentul să reacționăm cât putem de ferm. Altfel, putem doar să ne uităm cum ne transformăm resemnați într-un regim autoritar, iar independența Justiției și lupta împotriva corupției devin istorie”, mai spun reprezentanții grupurilor de pe Facebook.

Sute de persoane au protestat, miercuri seară, în fața Guvernului față de modificările aduse legilor Justiției, care au fost anunțate miercuri de ministrul Justiției, Tudorel Toader.

În faţa Guvernului, s-au strâns aproximativ 500 de persoane, care la un moment dat au intrat în carosabil și au blocat traficul în fața Guvernului. Protestatarii au fost oameni tineri, cu media de vârstă între 30 și 35 de ani, mulți fiind cu bicicletele, iar scandările sunt cele clasice, care au fost și la protestele care au vizat OUG 13… „Demisia”, PSD, ciuma roșie, „România, trezește-te!”.

Dragnea, despre proteste: Nu am înțeles împotriva a ce protestează, v-o spun cu toată sinceritatea

Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat că nu înțelege împotriva a ce protestează oamenii în stradă.

„Sincer, nu am înțeles împotriva a ce protestează, v-o spun cu toată sinceritatea. Am înțeles că foarte mulți sunt supărați că există și propunerea ca numirea procurorilor șefi să nu mai fie făcută de președintele României, ci de CSM. Bun, e un punct de vedere. Eu n-am fost în stradă cu toate că și eu am avut același punct de vedere. În toamnă am spus că nu sunt de acord cu proiectul domnului Tăriceanu, dar asta nu înseamnă că trebuie să mă năpustesc asupra unui om care a enunțat niște principii” a declarat Liviu Dragnea.

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat miercuri mai multe modificări aduse legilor Justiției. Astfel, președintele României nu va mai numi șefii DNA și DIICOT, aceștia urmând să fie numiți de CSM, la propunerea ministrului Justiției. De asemenea, se va înființa o secție specială în cadrul Parchetului de pe Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru anchetarea magistraților.

Ulterior anunțului făcut de ministrul Justiției, premierul Mihai Tudose a transmis că i-a cerut ministrului Justiției să comunice bine modificările la legile justiției, pentru a înțelege toată lumea.

