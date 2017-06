Dragnea: PSD ar putea discuta cooptarea UDMR la guvernare

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, la Parlament, că se poate lua în discuţie cooptarea UDMR la guvernare.

Dragnea a precizat că până la această oră nu s-ar fi discutat în PSD cooptarea UDMR la guvernare, dar că aceste lucru se poate face în următoarea ședință a Comitetului Executiv.

„Am spus că nu exclud această posibilitate. Spun încă o dată: UDMR întotdeauna a propus oameni buni, oameni competenţi în posturile guvernamentale, atât în interiorul guvernului, cât şi în celelalte structuri guvernamentale”, a declarat șeful PSD, conform Digi 24.

La mijlocul lunii mai, când a participat la Congresul UDMR de la Zalău, Dragnea a sugerat că ar trebui să devină „mai strânsă” colaborarea dintre cele două partide.

„Am o relaţie personală cu Kelemen Hunor foarte bună, unii spun că prea bună. Cred că în politică o strângere de mână e mai importantă decât un protocol cu multe pagini. Dacă am găsit acest fundament solid de încredere între noi şi UDMR, cred că putem extinde acest model la întreaga societate, să începem să construim o încredere serioasă între cetăţenii români de etnie maghiară şi ceilalţi cetăţeni români. Am avut mai multe întâlniri cu Hunor înainte şi după alegeri şi am decis să avem o colaborare parlamentară care se dovedeşte eficientă şi cred că ar trebui să ne gândim, Hunor, dacă nu cumva e oportun să facem pasul următor”, spunea președintele PSD.