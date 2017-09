PSD discută luni cazurile vicepremierului Sevil Shhaideh și al Rovanei Plumb

Conducerea PSD discută luni, în ședința Biroului Permanent, cazurile vicepremierului Sevil Shhaideh și al Rovanei Plumb. Sevil Shhaideh este urmărită penal pentru abuz în serviciu în dosarul Belina, în timp ce pentru Ronava Plumb, procurorii DNA au cerut aviz pentru începerea urmăririi penale.

Nicolae Bădălău, președintele executiv al PSD, a spus, într-un interviu pentru RFI, că Shhaideh și Plumb sunt „doi miniştri foarte buni, cu experienţă vastă”. Acesta a mai spus că, luni, va fi o ședință a Biroului Permanent al PSD, în cadrul căreia se va discuta cazurile celor doi miniștri.

„Aşa cum le cunosc eu şi pe doamna ministru Plumb şi pe doamna vicepremier Shhaideh, sunt nişte miniştri extrem de serioşi, cu putere de muncă şi care au făcut extrem de multe lucruri bune. Asta este şi cauza pentru care mă miră această acţiune, am rămas total surprins fiind unul dintre miniştrii cei mai buni ai Cabinetului, deci cu o experienţă îndelungată. Nu uitaţi că doamna Plumb e la al treilea mandat de ministru, dacă nu mă înşel, doamna Shhaideh la al doilea mandat, secretar de stat, ministru în Guvernul Grindeanu, ministru în Guvernul Tudose, deci cu o experienţă vastă. Asta e şi cauza pentru care am îndoieli vizavi de un act administrativ, pentru că am înţeles că despre asta e vorba, că ar fi făcut greşeli pe un act administrativ”, a mai spus Bădălău.

Vineri, în aceeași zi în care Sevil Shhaideh a fost chemată la DNA, iar procurorii anticorupție au cerut aviz pentru încerperea urmăririi penale a Rovanei Plumb, Codrin Ștefănescu a spus că „suntem (membrii PSD – n.r.) pur şi simplu stupefiaţi”. Secretarul general adjunct al partidului crede că George Maior, Florian Coldea, Laura Codruța Kovesi și Victor Ponta urmăresc eliminarea lui Liviu Dragnea „utilizând ultimele resursele pe care le mai au în sistem”.

Dosarul Belina. Ce spun procurorii DNA

Sevil Shhaideh este acuzată de procurorii DNA de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate că în calitatea sa de secretar de stat în cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), ar fi comis abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.

În același dosar, anunță procurorii DNA, rezultă bănuiala rezonabilă că Rovana Plumb, în calitate de ministru al Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, cu intenție, a ajutat la săvârșirea faptei penale reținute în sarcina lui Sevil Shhaideh.

Mai precis procurorii DNA arată că Plumb „a inițiat și promovat H.G. 858/2013 în decurs de 17 ore, în perioada 5 noiembrie 2013 – 6 noiembrie 2013, cu încălcarea procedurii de la nivelul Guvernului pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative”.

Prin efectele acestei hotărâri de guvern s-a urmărit crearea unei aparențe de legalitate a trecerii Insulei Belina și a Brațului Pavel, prin proiectul de hotărâre de guvern ce va purta nr. 943/2013, contrar aspectelor semnalate în repetate rânduri de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Justiției cu privire la forța juridică a actului normativ.

Potrivit acestor informații rezultă că ministrul Rovana Plumb are calitatea de făptuitor în acest dosar, informațiile și probele adunate de către procurorii DNA, conducând către posibila implicare a acesteia în faptele cercetate.

