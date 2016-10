Radu Câmpeanu a murit. Quintus: O dureroasă pierdere pentru PNL

Preşedintele de onoare al PNL, Mircea Ionescu Quintus, a declarat News.ro, referindu-se la moartea fostului lider liberal Radu Câmpeanu, că este o ”grea şi dureroasă pierdere” pentru partid. Quintus spune că Radu Câmpeanu trebuie să rămână în memorie ca ”unul din marii conducători” ai PNL şi că lecţia pe care tinerii politicieni trebuie să o înveţe din activitatea sa este aceea că politica nu se face din interes.

”Îl cunosc de o viaţă politică pe Radu Câmpeanu şi îmi este foarte greu, am fost luat prin surprindere de sfârşitul lui. (…) Este o mare pierdere, o grea şi dureroasă pierdere pentru partidul nostru tocmai acum, când ar fi trebuit să fim cât mai mulţi împreună şi să ne folosim de experienţa lui, dar aşa a fost să fie. Sunt foarte trist, Dumnezeu să-i dea odihna pe care nu prea a avut-o în viaţă şi să ni-l amintim întotdeauna ca pe unul din marii conducători ai partidului nostru”, a spus preşedintele de onoare al PNL, Mircea Ionescu Quintus.

Întrebat care să fie lecţia pe care tinerii politicieni ar trebui să o înveţe de la cel care a fost Radu Câmpleanu, Quintus a declarat corespondentului News.ro, că lecţia pe care el şi Radu Câmpeanu le-o dau noii generaţii de politicieni este aceea că politica nu se face din interes, ci din credinţă în nişte valori.

”Această lecţie o dăm împreună, şi Radu Câmpeanu şi eu, în sensul că să le atragem atenţia tinerilor că politica nu se face din interes, cum din păcate se cam întâmplă astăzi, că trebuie să ai o credinţă într-un program, în nişte valori ale unui partid de care să te alături. Din păcate, foarte puţini tineri vin din credinţe politice şi foarte mulţi, sau o parte din ei, se gândesc la interese de alt fel”, a mai spus Mircea Ionescu Quintus.

Liderul liberal a precizat că a colaborat pe plan politic cu Radu Câmpeanu la începutul anilor ’90 şi că acesta a ajutat foarte mult la ”reaşezarea” PNL.

”Întorcându-se în ţară, am folosit împreună experienţa lui democratică pe care noi nu o mai trăiserăm din cauza comunismului. A ajutat foarte mult la reaşezarea partidului în anii ’90, ’91, ’92, până la începutul anului ’93”, a spus Quintus.

Acesta a ţinut să menţioneze că, la congresul PNL din 1993,de la Braşov, atunci când Radu Câmpeanu a candidat la şefia partidului, Câmpeanu nu a fost înlăturat, aşa cum s-a spus la acea vreme.

”El a candidat, iar eu am fost propus de pământenii români ca să zic aşa, adică m-au socotit că eu am rămas aici şi că aş fi mai potrivit să preiau conducerea parridului. Aşa s-a întîmplat , nu cum zic unii că a fost înlăturat. A fost un congres corect, liberal, o diferenţă mică în favoarea mea, dar trebuie să spun că după ce am fost ales am colaborat perfect neţinând seama care e preşedinte, care e vicepreşedinte, ne-am înţeles aşa cum întotdeauna fruntaşii liberali s-au înţeles între ei”, a mai spus Mircea Ionescu Quintus.

Fostul lider liberal Radu Câmpeanu a murit miercuri, la vârsta de 94 de ani.

Citește și: Radu Câmpeanu a murit. Mesajul fostului președinte Ion Iliescu