Raed Arafat despre motivul pentru care nu s-a căsătorit niciodată

Invitat vineri seara la emisiunea ”Se întâmplă acum”, la B1 TV, Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a avut parte de mai multe întrebări personale, inclusiv motivul pentru care nu s-a căsătorit până acum.

”Sunt o mie de răspunsuri care se pot da, dar uite așa, simplu: pentru că era imposibil să combin lucrul pe care eu l-am făcut ani de zile cu o viață personală care să fie dedicată unei familii. Nu poți să ai familie și să ai în același timp o muncă în care ești implicat 24 din 24, la maxim. Asta e părerea mea, plus că nu s-a întâmplat. La noi în familie, tatăl meu a fost însurat la 47-48 de ani. Suntem doi frați și o soră. Fratele a fost subinginer, iar sora este medic. Eu am mers după pasiune, după muncă și după dedicare totală la această activitate. Un concediu adevărat am avut ultima dată în 2004”, a mai spus Raed Afarat.