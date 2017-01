Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a transmis condoleanţe familiilor victimelor atacului terorist de la Istanbul. Totodată, Raed Arafat speră că astfel de atacuri vor dispărea în 2017, un an pe care „ni-l dorim cu toţii mai bun pentru toţi locuitorii acestui pământ, indiferent de ţară, religie sau etnie”.

„Am fi vrut să începem anul nou în linişte şi pace şi să auzim numai ştiri bune şi pozitive! Din păcate, ce a fost mai rău în anul 2016, atacurile teroriste împotriva nevinovaţilor, a marcat şi primele ore ale acestui an la Istanbul, unde au murit 39 de oameni şi au fost rănite 69 de persoane! Am reacţionat de fiecare dată cu toţii, transmiţând mesaje de solidaritate şi de condoleanţe, aşa cum şi în acest caz trebuie să facem, însă, din păcate, nu mai sunt cuvinte care să descrie odioşitatea şi laşitatea acestor acte! Uciderea nevinovaţilor nu poate fi un mesaj ideologic, ci doar un act criminal! Condoleanţe familiilor victimelor atacului şi rămân cu speranţa că aceste acte vor dispărea în cursul acestui an pe care am convingerea că ni-l dorim cu toţii un an mai bun pentru toţi locuitorii acestui pământ, indiferent de ţară, religie sau etnie!”, a scris Raed Arafat, duminică, pe pagina sa de Facebook.

Autorul atentatului comis în noaptea de Anul Nou într-un club din Istanbul, soldat cu 39 de morţi şi 69 de răniţi, este în continuare căutat de poliţie, relatează AFP.