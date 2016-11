Rafael Garay a fost audiat la Înalta Curte de Casație și Justiție. Instanța supremă a rămas însă în pronunțare în cazul economisului din Chile prins la Brașov. Bărbatul a fost prins săptămâna trecută la Brașov, după ce a depus actele pentru a se căsători cu Maria Runcan, o harghiteancă focoasă care ar fi lucrat o vreme în cluburile de noapte din Japonia.

UPDATE 19:04: Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au respins atât contestația Parchetului, cât și a lui Rafael Garay. În urma deciziei, economistul din Chile rămâne în continuare în arest la domiciliu.

Autoritățile chiliene au emis pe numele lui Rafael Garay un mandat internațional de arestare, după ce ar fi fugit cu aproape un miliard de dolari, banii unor investitori.

Procurorul de ședință a susținut că decizia pronunțată de Curtea de Apel Brașov prin care Rafael Garay a fost plasat în arest la domiciliu este fără temei. De aceea, era necesară arestarea provizorie a bărbatului în vederea predării. În schimb, reprezentantul Parchetului a menționat că există indicii care arată că Rafael Garay ar vrea să se sustragă procedurilor de predare, scrie vocea.biz.

Economistul chilian a depus o cerere de a i se acorda azil în România, în momentul în care a fost reținut la Brașov, pe 19 noiembrie. De cealaltă parte, avocatul lui Rafael Garay a precizat că România nu are încheiat cu Chile un acord bilateral de extrădare.

„Aș vrea să spun că în conformitate cu articolul 9 din CEDO, nimeni nu poate fi arestat în timp ce face o cerere de azil. Am ajuns în România pe 14 septembrie, ca un om liber. Am mers la Consulatul chillian pentru a cere documente să mă pot căsători în România. Am fost informat despre această Alertă roșie pe 18 noiembrie. La termenul din Brașov am spus tot. Este imposibil să mă ascund atâta timp cât am dat și o adresă. Este adresa pe care am folosit-o în ultimele 2 luni, e pe contractul de închiriere”, a declarat chilianul Rafael Garay.