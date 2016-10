Moțiunea depusă de PSD împotriva ministrului Justiției, Raluca Prună, a fost adoptată de Camera Deputaților.

Deputații au adoptat moțiunea împotriva Ralucăi Prună cu 155 de voturi ”pentru”. În sală se aflau 200 de parlamentari, însă 60 dintre aceștia nu au votat, transmite News.ro.

PSD a iniţiat moțiunea „Și minciunea poată să ucidă” după ce ministrul Justiţiei a recunoscut că a minţit la CEDO cu privire la sumele alocate pentru şapte penitenciare din ţară, conform Digi 24.

„Știți cum e, domnule judecător, ca la penitenciare, unde eu m-am dus și am mințit la CEDO — și spun bine mințit la CEDO — că eu am crezut că dacă mi se dă o hârtie sub semnătura cuiva din statul român… Deci, eu am mințit acolo spunând că noi am asigurat buget pentru șapte penitenciare a câte 150 de milioane pentru fiecare penitenciar, ergo aproape un miliard de euro, dar astea erau niște bune intenții, pentru că în realitate în buget noi nu aveam acești bani”, a spus Raluca Prună în plenul CSM.