Raluca Stroescu a fost victima unui malpraxis, au decis judecătorii, care au stabilit ca medicul care a tratat-o pe aceasta cu puțin timp înainte să moară să plătească despăgubiri de 100.000 de euro.

Medicul care a tratat-o pe Raluca Stroescu în 2007, cu câteva ore înainte ca aceasta să moară, a fost găsit vinovat de malpraxis, au stabilit judecătorii. Medicul se face vinovat de faptul că nu a depistat din timpul faptul că tânăra de 32 de ani era la un pas de comă diabetică. Judecătorii au stabilit ca acesta să plătească 100.000 de euro, în solidar cu clinica privată unde a lucrat în 2007. Totodată, medicul Angela Culeva a primit o condamnare la un an de închisoare cu suspendare, transmite Digi 24. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi contestată.

Dosarul morții Ralucăi Stroescu a fost deschis după 10 ani, la sugestia unui judecător care a intuit indicii de malpraxis. Până atunci, se credea că tânăra de 32 de ani a murit de epuizare și a fost folosită ca referință pentru cazuri de epuizare sfârșite tragic.

”Clinica a refuzat un an de zile să furnizeze rezultatul analizelor pe care Raluca le făcuse înainte să moară. Medicul Angela Culeva i-a pus diagnosticul de anorexie nervoasă, când a văzut-o. Autopsia medicilor legiști a fost infarct pe fondul unei come diabetice. Glicemia Ralucăi era în ziua consultului 1309! La dosar, declarația medicului care a consultat-o a fost că Raluca ar fi băut Coca Cola și a mâncat dulciuri când a ajuns acasă. Fata nu știa că suferă de diabet, medicul nu trebuia s-o trimită acasă când a văzut-o așa. Avea 39 de kilograme, era extrem de slăbită. I-a fost administrată o perfuzie cu glucoză, iar la câteva ore a intrat în comă diabetică. Intenționa s-o trimită la psihiatrie pe Raluca, dar decedase”, ne-a declarat, anul trecut, avocatul familiei Stroescu, Marina Constantinescu.