În timp ce Cristian Boureanu – arestat pentru ultraj -, speră din celulă că magistrații îi vor reda libertatea, fie ea temporară și sever controlată, ancheta în acest caz a continuat cu ”sesiuni” de declarații și audieri. Surprinzător este faptul că unii dintre polițiștii-martori ai incidentului stradal în care a fost implicat fostul demnitar și Octavian Andrei, agent la Brigada de Poliție Rutieră a Capitalei, au început să-și cam nuanțeze declarațiile date inițial în fața investigatorilor! Ba chiar merg până-ntr-acolo încât, spun surse judiciare, nu au văzut nimic din schimbul de lovituri dintre fostul politician și polițist și nici nu mai au imaginile filmate cu telefoanele mobile!

La acuzația de ultraj care l-a aruncat după gratii pe Cristian Boureanu au contribuit, în funcție de ce elemente au putut oferi, și opt agenți de poliție de la ”Circulație”, toți martori la scandalul monstru consumat la adăpostul întunericului, în două reprize, pe o arteră din buricul Capitalei. Inițial, toți ar fi indicat că fostul demnitar ar lovit, dar și că subofițerul Ovidiu Andrei, colegul lor, ar fi ripostat după ce a încasat o lovitură de genunchi sub centură. Acum însă, lucrurile par să fi luat o ciudată întorsătură.

”Doi dintre cei opt agenți martori la incidentul în care au fost implicați fostul deputat și polițistul rutier și-au schimbat mărturiile inițiale. Le-au nuanțat. Că nu au văzut nici momentul în care Boureanu a lovit, dar nici pe acela când colegul lor a ripostat cu o lovitură de pumn care l-a trimis la podea pe fostul politician. De ce aceste mărturii contradictorii? Încă nu se știe. În plus, agenții care au filmat tot incidentul susțin că nu mai au imaginile în telefoanele mobile care nu le-au fost luate pentru a supuse expertizei informatice”, ne-au dezvăluit surse judiciare.

În toată această poveste cu răsturnări de situație investigată procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, agentul Ovidiu Andrei – cercetat penal pentru purtare abuzivă -, își susține în continuare nevinovăția. Polițistul, împotriva căruia, până în acest moment, nu a fost luată nici o măsură administrativă, vorbește de legitimă apărare.

”El (n.r.polițistul Ovidiu Andrei) susține că Boureanu l-a lovit sub centură, că i-a zdrobit un deget și că i-a smuls epoleții. Trei acuzații care au conturat ultrajul. Probatoriul administrat, inclusiv mărturiile unor colegi de-ai lui, nu confirmă acuzația cu ruperea sau smulgerea epoleților, iar în cazul degetului e vorba de o leziune produsă la învălmășeală, din greșeală, ce a necesitat doar 7-8 zile de îngrijiri medicale. Sunt ceva suspiciuni legate și de lovitura sub centură care, din analiza filmului, pare că nu și-ar fi atins ținta și că polițistul s-ar fi încovoiat doar din reflex. IML-ul arată zero zile de îngrijiri medicale pentru zona inghinală unde ar fi fost lovit. Deci poate ar fi putut să reacționeze și altfel”, ne-au explicat surse apropiate investigației.