Cântăreaţa australiană Kylie Minogue a câştigat un proces intentat modelului Kylie Jenner, mezina clanului Kardashian, în privinţa dreptului de folosire ca marcă înregistrată a prenumelui lor comun, relatează revista People.

Potrivit Global News, Oficiul pentru Patente şi Mărci Înregistrate din Statele Unite a respins cererea înaintată de Kylie Jenner. Cu toate acestea, Kylie Jenner, care a devenit între timp un model de succes, a anunţat că intenţionează să facă recurs, deoarece doreşte să înregistreze ca marcă numele ”Kylie” pentru a brandul ei de produse cosmetice, aflat în plină ascensiune.

În 2014, Kylie Jenner, în vârstă de 19 ani, a depus o solicitare pentru a înregistra la Oficiul de mărci cuvântul ”Kylie”, încercând să îşi protejeze astfel prenumele în vederea asocierii viitoare a acestuia cu o serie de activităţi de publicitate.

KDB, o companie australiană de impresariat, care o reprezintă pe Kylie Minogue, a depus o sesizare prin care a cerut respingerea solicitării lui Jenner, în februarie 2016.

În documentele depuse în instanţă, compania KDB a afirmat că o aprobare eventuală a cererii lui Jenner va genera confuzie în rândul publicului şi va afecta brandul cântăreţei Kylie Minogue.

Aceeaşi companie a reamintit instanţei americane faptul că vedeta australiană deţine deja o marcă înregistrată asupra prenumelui ”Kylie” în servicii de entertainment şi înregistrări muzicale. Kylie Minogue deţine deja mărcile ”Kylie Minogue Darling”, ”Lucky – the Kylie Minogue musical” şi ”Kylie Minogue”, dar şi dreptul de autor asupra site-ului Kylie.com încă din anul 1996.

În plus, documentele depuse în instanţă o critică pe Jenner, afirmând că ”exhibiţionismul fotografic” al acesteia pe reţelele de socializare şi ”fotografiile controversate au generat critici din partea comunităţilor care militează pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi afro-americane”.

KDB a spus, de asemenea, că Jenner este ”o personalitate de reality-show secundară” care apare în serialul ”Keeping Up with the Kardashians” în calitate de ”personaj secundar” faţă de surorile Kardashian – Kim, Khloe şi Kourtney.

Cu toate acestea, revista Forbes susține că mezina familiei Kardashain este una dintre cele mai influențe vedete sub 30 de ani. Mai precis, ea a fost inclusă în lista Forbes, intitulată 30 sub 30, datorita succesului înregistrat cu linia ei de produse cosmetice – Kylie Cosmetics. Aceasta a început cu o colecție de rujuri, apoi a lansat o gamă întreagă de cosmetice, ajungând în cele din urmă să-și deschidă propriul magazin.