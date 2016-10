Război între PSD și PNL pentru dragostea datornicilor

Legea conversiei creditelor trebuia să fie votată în Plenul Parlamentului, la începutul acestei săptămâni, dar românii cu credite în franci elvețieni au fost lăsați cu buza umflată din cauza unui război între PSD și PNL.

Liberalii au ieșit din sală în ședința din plen de marți pentru a boicota o moțiune pe Justiție, astfel că imediat după acest vor urma să se voteze și legea conversiei creditelor, dar care s-a amânat din lipsă de cvorum, conform spuselor social-democraților.

În toată luptă de atragere a simpatiilor votanților, chiar votanții au fost cei care au rămas cu buza umflată, după mai bine de doi ani de când speră ca această lege să între în vigoare. Și dacă declarațiile populiste s-au dat la televizor și în fața alegătorilor, războiul a continuat și pe Facebook, acolo unde principalii actori din ambele tabere s-au luptat în postări.

Dragnea iese la rampă

În 11 octombrie, liderul social-democraților, Liviu Dragnea, posta un mesaj în care acuza liberalii că din cauza lor s-a amânat votul legii conversiei creditelor. „Proiectul referitor la creditele în franci elveţieni s-a aflat, astăzi, pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor printre altele. Conform procedurii parlamentare, înainte de începerea şedinţei, se face prezenţa. Liberalii au absentat chiar de la început pentru că moţiunea împotriva ministrului Prună să nu fie dezbătută. Conducerea Camerei a fost obligată să constate că nu există cvorum, astfel şedinţa a fost închisă. Din cauza liberalilor, nu s-a putut dezbate nici un punct aflat pe ordinea de zi. Au salvat-o pe Prună, ştiind foarte bine că nu pot boicota doar un singur punct, ci toate cele 29 de proiecte de pe ordinea de zi. Astăzi, urmă să fie votat, printre altele, şi un proiect al PSD privind creşterea valorii tichetului de masă de la 9 lei la 13”, scria Dragnea.

Like la „poza dovadă”

În răspuns, deputatul Andreea Paul pune o poză cu ea în sala de ședințe alături de un mesaj răspuns la postarea lui Dragnea. „Incredibilă batjocură PSD la adresa legilor aflate azi pe ordinea de zi. Sala este goală, cu excepţia grupului meu parlamentar. Este 15.50 şi sunt aici de la 15.30 când ar fi trebuit să înceapă votul final în plen, conform programului oficial anunţat. PSD nu este în sala. Cer sancţiuni ferme împotriva parlamentarilor absenţi şi convocarea în regim de urgenţă a unei noi şedinţe în plen. Sunt dezgustată de aceste coterii politice parlamentare. Dezgustată! La funcţii şi locuri eligibile pe liste la următoarele alegeri parlamentare înainte, la muncă înapoi!”.

Tirada deputatului a continuat în aceeași poastare, de data aceasta fiind luată în colimator și deputatul Ana Birchall. „UPDATE: Domnul Dragnea şi doamna Birchall mint de îngheaţă apele. Niciunul nu a fost în sală, nici ieri în comisiile reunite de buget şi juridice la dezbaterea legii conversiei, nici azi în plenul Camerei Deputaţilor. Minciună lor poate fi uşor probată. Verificaţi imaginile. Sunt înregistrări peste tot. Reprezentanţii creditaţilor au fost prezenţi şi pot să confirme aceste lucruri. Până unde poate merge ipocrizia de campanie şi de nemuncă?! Cacialmaua PSD este demontată de programul de lucru oficial afişat pe site-ul Camerei Deputaţilor. Agenda unde se specifică clar votul final pe proiectele de lege începe la 15.30.”, spunea Andreea Paul.

Ping pong pentru atenția debitorilor

În schimbul de focuri întră apoi și deputatul Birchall, care consideră că „este inadmisibil cum înţeleg deputaţii PNL să ignore aşteptările a mii de familii de români, boicotând votul pe proiectul de lege privind conversia creditelor în franci elveţieni”.

„Încă din momentul în care am depus proiectul de lege, în 2014, am făcut apel către toţi colegii, indiferent de culoarea politică, să nu politizăm dramele oamenilor aflaţi în necaz financiar. Cred că în aceste momente era foarte important că liberalii să lase deoparte orgoliile politice şi să adoptăm această lege care vine în sprijinul împrumutaţilor ce nu îşi mai pot plăti ratele şi trăiesc cu frică în san că îşi vor pierde agoniseala de o viaţă”, posta deputatul social democrat.

Aceasta susținea că liberalii au acuzat-o că nici ea și nici PSD nu ar dori conversia creditelor la cursul istoric, deşi varianta cursului istoric era deja agreată cu reprezentanţii grupului împrumutaţilor în CHF.

„După ce timp de doi ani au votat împotriva proiectului meu de lege în fiecare comisie parlamentară, tergiversând nejustificat procesul de adoptare, nici în al doisprezecelea ceas PNL nu a înţeles să pună interesul oamenilor mai presus de disputele politice. Sper că următorul plen să tranşeze odată pentru totdeauna şi această lege mult aşteptată să fie votată”, și-a închis Birchall postarea.

Apar mesajele de pe telefon

Liderul liberalilor, Alina Gorghiu, postează, în aceeași zi, o poză de pe telefon în care se arată mesajele anunț (FOTO) pe care PNL-iștii le-au primit, alături de un mesaj. „Minciună PSD are picioare scurte Şedinţa pentru votul final era stabilită la 15.30. PSD a suspendat şedinţa la 15.10. Noi eram prezenţi pentru vot. PSD a fugit”. Mesajul este preluat și redistribuit și de deputatul Daniel Zamfir.

Se trece la partea cu promisiuni

De la acuzele din 11 octombrie se schimbă registrul și se trece, în următoarea zi, la promisiuni, după ce au avut la dispoziție mai multe ședințe pentru a scăpa de plafonul de 250.000 de franci elvețieni. Așa că Liviu Dragnea revine și promite că va face în așa fel încă debitorii cu credite CHF vor intra toți sub incidența noii legi de conversie a creditelor.

„Am promis, am realizat! Ieri dimineaţă am eliminat amendamentul legat de pragul de 50%. Acum proiectul de lege este fără gradul de îndatorare. Ieri colegii de la PNL nu au fost în sala. Şedinţa a fost anulată. Luni facem vot final. Am primit, în ultimele zile, mai multe mailuri şi mesaje pe FB de la oameni care sunt în această suferinţă. Un mail era foarte explicit, descria situaţia unui credit de 275.000 CHF luat acum 9 ani, iar azi cetăţeanul avea în continuare de plătit 220.000 CHF. Nu am nimic cu sistemul bancar, este total necesar, dar în această situaţie subjuga familia. Noi putem scoate pragul de 250.000, iar în acest caz votul final ar fi amânat doar cu o zi, deci cel târziu marţi legea ar fi adoptată”, scria Dragnea.

Zamfir, șah la rege

„Eu înţeleg, din spusele dlui Dragnea, că s-a hotărât să renunţe şi la stupidul plafon de 250000 CHF, după renunţarea la gradul de îndatorare de 50%. Mă bucur tare,că şi de această dată dl preşedinte Dragnea a ajuns la concluzia că soluţia corectă e cea fără aceste criterii. Am spus tot timpul că nu se poate să pui prag la înşelătorie! Aşa ne-am fundamentat doar amendamentul la cursul istoric! Cred însă că ar fi fost mai cinstit să se spună că se doreşte îndreptarea erorii făcute de colegii de la PSD luni în comisii, decât să se facă toată tevatură asta cu cvorumul pe care nu l-au asigurat cei de la PNL…”, spunea deputatul liberal.

Acesta speră că dacă luni (17 octombrie) se întoarce în comisii legea, să fie de acord de data aceasta colegii de la PSD, să adopte amendamentul pe care i l-au respins iniţial şi care-i ajută pe cei care au făcut conversia forţată la fosta Volsbank!

Până atunci, cei peste 50.000 de români care au credite în franci elvețieni stau cu sufletul la gură în speranța că odată cu această lege vor putea să își revină financiar.