Reacția românului care a filmat cum e discriminat, la Odorheiu Secuiesc. “Am o cunoștință care mi-a spus că dacă ajung în Odorheiu Secuiesc și vreau să cumpăr mici, aici la un hypermarket, nu ești servit de vânzătoare, dacă aude că vorbești românește, și vreau să fac acest experiment”, a spus bărbatul pe filmulețul postat, inițial, pe canalul de Youtube.

De fapt, așa a început totul… Ulterior, filmarea făcută de acesta în locul respectiv a devenit virală în mediul virtual și a creat o adevărată isterie.

Pe 31 august, chiar de Ziua Limbii Române, desi spune că nu e nicio legătură cu acest fapt, bărbatul a mers să cumpere câțiva mici, însă vânzătoarea a refuzat să îl servească pentru că vorbea… limba română.

Comunitatea maghiară a reacționat imediat și l-a acuzat pe bărbat de mai multe situații. Ba că filmarea regizată, ba că ar fi plătit-o pe vânzătoare să se comporte astfel. Acum, el vine și lămurește lucrurile, tot pe contul său de Youtube, unde a postat și videoclipul cu pricina.

“Au apărut pe internet reacții din partea comunității maghiare, cum că eu aș fi acordat un interviu nu știu cărui ziar maghiar :)))) stau și mă întreb de unde invenția aceasta? Afirm aici clar și răspicat că nu am acordat niciun interviu nimănui deși am primit invitații din partea presei centrale. Clipul nu are nicio legătură cu Ziua Limbii Române, e pură coincidență, nu am instigat pe nimeni la nimic, nu am jignit maghiarii cu absolut nimic, am prieteni maghiari apropo… Singura mea dorință a fost să mănânc o porție de mici cu muștar, dar din păcate asta nu s-a mai întâmplat, deoarece am fost întâmpinat cu un refuz din partea vânzătoarei când a văzut că vorbesc limba română, iar cireașa de pe tort a fost înjurătura ei, care se aude foarte clar pe filmare. Unii maghiari au spus că filmul e regizat, că am plătit vânzătoarea să se comporte așa, ba că e trucat, ba că nu știu ce inepții. Nu ai cum să truchezi afirmațiile clare și nici ura celor de la rând care strigau în gura mare că atunci când ajungi în ținutul secuiesc, trebuie să ceri mâncare în limba maghiară. Acest videoclip nu demonstrează decât realitatea din zona respectivă, realitate trăită și confirmată de zeci de mii de români ajunși pe acolo”, a scris cel ce-și spune “Milițianul”.