Reacții în PSD după publicarea anchetei Rise Project. Ce spun Gabriela Firea și Codrin Ștefănescu

Codrin Ștefănescu și Gabriela Firea au reacționat după ce jurnaliștii de la Rise Project au publicat un articol care cuprinde o serie de mesaje private ale unor lideri din cadrul PSD, din perioada adoptării Ordonanței 13.

Codrin Ștefănescu spune că ancheta Rise Project îl scoate vinovat pe Liviu Dragnea, în condițiile în care, spune acesta, președintele PSD a fost cel care s-a opus organizării unui miting.

Codrin Ștefănescu a spus, după publicarea anchetei Rise Project în care apar mai multe mesaje dintr-o discuție purtată de lideri PSD pe Whatsapp, într-un grup de conversații, că „se mai întâmplă lucruri ciudate în orice partid”.

Ștefănescu susține că articolul celor de la Rise Project „este o manipulare de la un cap la altul și nu are niciun pic de legătură cu adevărul”.

În plus, acesta susține că pesediștii au fost presați să facă un miting, pe care toți l-au votat, mai puțin Liviu Dragnea, care, spune Codrin Ștefănescu, a fost împotrivă. „Noi am spus public, nu e un secret. Foarte mulți am spus că presiunile sunt imense din teritoriu. Am fost presați să facem un miting. Am votat toți să facem acest miting(…). În ancheta Rise Project, principalul vinovat era Dragnea. Greșit. Noi toți am votat, el a votat împotrivă”, a spus Codrin Ștefănescu, potrivit Antena 3.

O reacție a venit și din partea primarului Capitalei, Gabriela Firea, care a spus că se îndoiește de veridicitatea mesajelor publicate de Rise Project și că se încearcă discreditarea lui Liviu Dragnea.

„Nu mi se par dezvăluiri câtă vreme liderii PSD au afirmat și public că unele dintre exprimările care se regăsesc în așa-numitele capturi vizavi de care nu poate să confirme autenticitatea ori veridicitatea. Lăsând la o parte factorul juridic, am fost curioasă câți colegi eram pe acel grup în care schimbam idei, ne sfătuiam. Eram 116 persoane. Vă dați seama câte secrete se puteau face. Nici vorbă. Erau pe acel grup parlamentari, candidați. Aproape 120 de persoane. Este imposibil să te gândești la o strategie. Nu este vorba de așa ceva. O persoană anume a găsit de cuvință. Nu poate nimeni demonstra acele discuții. Dincolo de discuțiile de aseară este un nou atac murdar la adresa lui Liviu Dragnea. Nu știu ce să-i mai inventeze. Se încercă discreditarea lui Liviu Dragnea. Am convingerea că românii nu se lasă păcăliți”, a spus Firea, la Antena 3.

În articolul publicat vineri de Rise Project se face referire la un grup de conversații de pe Whatsapp, intitulat „Comunicatori PSD”, din care fac parte, printre alții, Liviu Dragnea, Lia Olguţa Vasilescu, Rovana Plumb, Gabriela Firea, Nicolae Bănicioiu, Codrin Ştefănescu, Ecaterina Andronescu.

Articolul conține o serie de mesaje pe care liderii PSD le-au comunicat pe grupul respectiv, în perioada în care a fost anunțată adoptarea Ordonanței 13, de către ministrul Justiției, Florin Iordache, și în perioada în care au avut loc protestele de stradă. Unul din subiectele abordate în discuțiile din grupul de Whatsapp face referire la organizarea unui miting, ca răspuns la protestele organizate în fața Guvernului. Mesajele datează din 31 ianuarie și 1 februarie.