Reacțiile membrilor PSD nu au întârziat să apară, după ce conducerea partidului a decis să retragă sprijinul politic pentru Guvern. Imediat ce Sorin Grindeanu a anunțat că nu demisionează din funcție, o parte dintre social-democrați au anunțat că îl susțin în continuare pe premier. În schimb, alții lideri ai filialelor PSD sunt de părere că premierul Sorin Grindeanu ar trebui să demisioneze.

Decizia lui Sorin Grindeanu de a nu demisiona a stârnit un val de reacții în rândul colegilor săi din PSD Timiș, alături de care a câștigat alegerile locale și generale din acest județ. Mai mulți parlamentari sau consilieri județeni de Timiș au scris mesaje pe paginile lor de Facebook.

Deputatul Adrian Pau a scris o poezie de revoltă, dedicată lui Sorin Mihai Grindeanu, informează Opinia Timișoarei. Totodată, deputatul Bianca Gavriliță (foto) a făcut un apel la unitate.

„Acum, mai mult ca oricând, este nevoie de unitate. Doar împreună putem răzbi și mai ales menține ceea ce am câștigat cu atâta trudă. PSD este un partid puternic care a reușit, prin efortul tuturor, să învingă. În 2016, am reușit să câștigăm încrederea românilor arătându-le ce putem face pentru o Românie modernă. Ar fi nedrept ca ceea ce am obținut să fie distrus printr-un război fratricid”, a scris Bianca Gavrilita.