Recoltele au fost abandonate pe câmp din cauza lipsei forței de muncă! „Românilor nu le place să muncească”

Oamenii de la sate refuză să muncească pentru mai puțin de 100 de lei pentru 4-5 ore, dacă nu primesc mâncare și băutură, preferâbd să trăiască din ajutorul social pe care îl primesc fără să miște un deget. Astfel, recolta de pepeni de la Dăbuleni, de exemplu, a fost abandonată pe câmp.

Recolta zace pe câmpuri si nimeni nu va veni sa o culeagă pentru ca fermierii nu au găsit forță de muncă. Aceștia susțin că pagubele sunt însemnate, și că zilierii pun condiții speciale pentru a veni la muncă: ziua de lucru de doar câteva ore, 4-5, vor mâncare, băutura și 100 de lei.

Claudiu Dună, unul din fermierii din oraşul Dăbuleni (Dolj) a explicat problema:

„Producţia la pepeni anul acesta a fost bună, dar când a venit timpul să o culeg mi-am dat seama că nu am cu cine. Am plătit 1.000 de lei la 10 oameni pe zi, însă dacă stau să trag linie realizez că profitul nu este absolut deloc în astfel de condiţii. Oamenii nu vor să vină la muncă, iar în momentul în care acceptă pun şi condiţii, vor mâncare, băutură şi să lucreze doar patru ore pe zi. Jumătate din recoltă a rămas pe câmp, mai exact 200 de tone. Le-am abandonat pentru că nu am avută altă soluţie. Îmi pare rău, dar nu am ce să fac. În momentul de faţă noi nu mai vindem lubeniţa nici cu 20 de bani, iar mie acum îmi trebuie 15 oameni. Dacă fac un calcul trebuie să scot din buzunar 1.500 de lei pe zi. Chiar nu se merită. Românilor nu le place să muncească şi stau la mila statului, pentru că ştiu că primesc ajutor social şi nu fac nimic. Mi-au spus în faţă acest lucru şi a trebuit să accept realitatea“, a povestit, pentru adevărul.ro, fermierul.