Regizorul filmului Ultimul tango la Paris, clarificări despre controversata scenă a violului

Regizorul italian Bernardo Bertolucci a făcut noi declarații privind controversata scenă a violului din filmul Ultimul tango la Paris, după ce acesta a stârnit furia vedetelor de la Hollywood. El a afirmat că afirmațiile sale anterioare au fost interpretate greșit și că actrița Maria Schneider a știut că urma să aibă loc o scenă violentă, însă nu și faptul că va fi folosit unt, relatează The Guardian.

Regizorul italian Bernardo Bertolucci a catalogat controversa actuala ca fiind ridicolă. Scandalul a ajuns din nou în atenție, deși afirmațiile sale au fost făcute în 2013. Atunci, Bertolucci a declarat că scena a violului din „Ultimul tango la Paris” dintre Marlon Brando şi Maria Schneider nu a fost discutată cu actriţa.

În comunicatul de presă transmis presei italiene de regizorul premiat cu Oscar pentru filmul ”Ultimul împărat”, acesta pretinde că acuzele se bazează pe ”o neînţelegere ridicolă”.

”În urmă cu ani, la Cinemateca Franceză, cineva m-a întrebat detalii despre faimoasa scenă cu untul. Am specificat, dar poate nu am fost înţeles clar, că am decis cu Marlon Brando să nu o informăm pe Maria că vom folosi unt. Am vrut reacţia ei spectaculoasă la asta (că vom folosi unt, n.r). Aici a fost neînţeleasă minciuna. Cineva s-a gândit, şi a crezut, că Maria nu a fost informată despre violenţa asupra ei. Este fals”, a declarat Bernardo Bertolucci, după acuzele din ultima vreme.

Cineastul, în vârstă de 76 de ani, a adăugat: ”Maria a ştiut pentru că a citit scenariul, unde era descris totul. Singura noutate a fost ideea cu untul. Şi asta, aşa cum am aflat ani mai târziu, a ofensat-o pe Maria. Nu violul, care a fost descris în scenariu”.

În 2013, regizorul italian a afirmat că a vrut reacția Mariei ” ca fată, nu ca actriţă. Ca Maria să interpreteze umilinţa şi furia, voiam să o simtă. Ţipetele…”. Astfel a povestit cineastul ambiţiile sale artistice din spatele violului real, planificat de el însuşi şi de Marlon Brando.

Mărturia cineastului a scandalizat o bună parte a Hollywood-ului. Actori precum Jessica Chastain şi Chris Evans au reacționat pe Twitter și au criticat acțiunile regizorului și ale actorului Marlon Brando.