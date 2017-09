Protest la adresa primarului Robu, organizat pe Facebook. Furtuna puternică abătută, duminică, asupra Timişoarei s-a mutat pe reţelele de socializare, unde timişorenii dezbat efectele tragice ale urgiei, postează fotografii şi filmuleţe din timpul acesteia, iar unii localnici cer chiar demisia primarului Nicolae Robu. Edilul susţine că nu este vinovat de nimic şi că şi-a făcut datoria cerând Guvernului să implementeze în România un sistem de alertare rapidă prin SMS a populaţiei în caz de dezastre. “Cum să fiu eu vinovat că mi-am făcut datoria?”, spune primarul.

Mai mulți timişoreni au anunţat, luni, pe Facebook, organizarea unui protest față de edilul Timişoarei, Nicolae Robu, pe care îl consideră vinovat pentru victimele înregistrate în timpul furtunii de duminică.

„Cerem demisia primarului Nicolae Robu, vinovat pentru moartea a cel puțin unui om și rănirea mai multora, datorită incompetenţei și corupției din Primăria Timișoara”, se arată în anunţul de pe reţeaua de socializare.

Protestul ar urma să aibă loc, potrivit organizatorilor, miercuri, între orele 19,00 şi 20,30, în faţa Primăriei Timişoara.

Primarul municipiului Timişoara, Nicolae Robu, a declarat astăzi pentru Libertatea, că nu se consideră vinovat pentru ceea ce s-a înbtâmplat în municipiu în urma furtunii precizând că şi-a făcut datoria. Robu susţine că iniţiatorii protestului împotriva sa sunt indivizi „cu probleme foarte grave într-o anumită zonă a organismului”.

„Este un grup de oameni cu probleme foarte grave într-o anumită zonă a organismului lor care mereu protestează împotriva mea de ani de zile, dar îi numeri pe degete. Cum să fiu eu vinovat că mi-am făcut datoria? Nici nu vreau să îmi pierd vremea să dau replici acestor indivizi pentru că de ei trebuie să se ocupe persoane cu altă calificare decât a mea” a spus Robu.

Robu: Chiar dacă am fi ştiut mai din vreme de furtună nu am fi putut face nimic în plus

Primarul Timoşoarei, Nicolae Robu, a explicat că furtuna de duminică s-a produs la foarte scurt timp după ce autorităţile au fost avertizate, precizând că şi în cazul în care ar fi fost anunţate mai din vreme nu ar fi putut face nimic în plus pentru că nu există un sistem de alertare a cetăţenilor pe telefon.

Edilul a adăugat că Guvernul trebuie să implementeze în România un sistem de alertare rapidă prin SMS a populaţiei în caz de dezastre deoarece este de aşteptat ca astfel de fenomene extreme să mai apară.

„Am fost avertizaţi cu cod galben la ora 15,07, apoi au venit şi alte atenţionări însă furtuna s-a declanşat în câteva minute după prima avertizare. Se vorbea despre vânt cu viteza de 55 – 60 de kilometri pe oră, pe alocuri cu intensificări. Nu era de aşteptat o furtună la intensitatea la care ea a fost nici pe departe dar şi dacă am fi ştiut mai din vreme, cu câteva ore să zicem, nu am fi putut să facem nimic în plus pentru că nu există un sistem de alertare a cetăţenilor pe telefon care este singurul eficient. Un sistem prin care să se transmită un mesaj cu explicaţii clare ce se va întâmpla şi cu indicaţii ce trebuie să facă cetăţenii pentru a se proteja. Avem nevoie urgentă de aşa ceva şi Guvernul trebuie să se ocupe ca în România în integralitatea sa să existe un astfel de sistem pentru că e de aşteptat ca astfel de fenomene meteo extreme să mai apară” a mai spus Robu.

Efectele urgiei de la Timişoara sunt încă vizibile

Autorităţile din Timişoara lucrează încă pentru a înlătura efectele urgiei care s-a abătut duminică asupra oraşului. Bucăţi smulse de vânt din acoperişuri, copaci rupţi, panouri publicitare trântite la pământ, dar şi maşini avariate pot fi văzute astăzi pe străzile oraşului.

Primarul Nicolae Robu spune că probele cele mai grave sunt la nivelul a zeci de acoperişuri de clădiri atât private, cât şi publice şi acestea vor fi efectele cele mai greu de remediat.

„Intervenim în continuare pentru înlăturarea efectelor furtunii. Sunt încă ramuri de copaci pe carosabil şi pe trotuare, însă circulaţia se desfăşoară în condiţii aproape normale în Timişoara. Cel mai greu va fi de lucru la remedierea acoperişurilor unde sunt cele mai multe stricăciuni atât la acoperişuri de bloc, de case cât şi la acoperişurile unor instituţii publice”, a afirmat Robu.

Primăriei i se cer explicaţii privind moartea unui tânăr strivit în maşină de o poartă de intrare în oraş

Administraţia locală timişoreană va trebui să ofere în aceste zile explicaţii şi privind incidentul tragic în urma căruia un tânăr de 24 de ani a murit după ce poarta de intrare în municipiu s-a prăbuşit peste maşina acestuia. Vlad Baici era student la Medicină şi a avut ghinionul să fie surprins de furtună chiar în momentul în care rafalele puternice de vânt au trântit poarta de intrare, grea de câteva tone, strivind maşina tânărului. Construcţia purta mesajul” Timisoara, oraşul declanşării Revoluţiei Române din Decembrie 1989” şi a fost modernizată chiar în urmă cu doi ani de municipalitatea din Timişoara. La acea dată lucrarea a fost încredinţată direct unei firme locale şi a costat aproximativ 50.000 de euro.

Despre acest caz a vorbit şi premierul Mihai Tudose care într-o intervenţie publică a cerut primarului din Timişoara să ofere explicaţii despre tragicul incident.