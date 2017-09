Deși anul acesta vom avea producții record la struguri și la vinurile românești, o parte din recolte vor rămâne să se strice în vie pentru că nu există forță de muncă pentru a culege viile. Proprietarii de podgorii găsesc din ce în ce mai greu zilieri cu care să culeagă soiurile după un anumit specific.

În cele mai multe cazuri, podgoriile care nu fac vinuri din amestec de soiuri, se bazează pe forța de muncă pentru a culege separat soiurile de struguri, astfel încât să maximizeze și gust, dar și profit.

„Dacă eu nu culeg într-o anumită perioadă de timp, mie soiul respectiv ori mi se strică, ori îmi acumulează prea mult zahăr în bob și îmi iese vinul prea tare. Din acest motiv am nevoie de oameni să culeg în câteva zile parcela ”, ne-a declarant Horia Furtună, proprietar de podgorie.

Aici, recoltatul a început pe 28 august și asta pentru că are niște soiuri mai de marcă, soiuri ce acumulează zahăr și se coc mai devreme. „Am început cu Chardonnay, am continuat cu Sauvignon Blanc și acum, chiar astăzi o să intrăm la Muscat Ottonel. Anticipăm o recoltă de 8.000 de kilograme la hectar, pentru că noi facem vinuri DOC (Denumire de Origine Controlată) care sunt vinuri deosebite și atunci nici producția nu poate fi mare”, ne spune Furtună.

Recolta bună, prețuri mici

Deși vinarul se laudă cu faptul că va avea niște vinuri deosebite în acest an, râde cu un ochi, iar cu celalalt plânge. O recoltă bună și mare, nu înseamnă neapărat un preț bun, nici la struguri, dar nici la vin anul acesta. Concurența vine cu vinuri care nu sunt tocmai bune dar sunt ieftine, iar cum românul nu prea are cultura vinurilor se uită la ce-l afectează cel mai tare, la buzunar. Așa se face, potrivit lui Furtună, că proprietarii din regiune sunt forțați de piață să vândă la prețuri extrem de mici.

„Vin foarte multe vinuri din afară care sunt ieftine, iar românul nu se uită decât la un singur lucru: la preț”, a mai declarat Horia Furtună.

Și dacă vorbim de prețurile vinului, acesta pleacă de la producător care face toată munca la un preț de 2 lei sau cel mult 2,5 lei și ajunge la consumatorul final la un preț cuprins între 4 și 5 lei, adică poate să își crească prețul de aproape 2,5 ori.

Ajutorul social, moartea muncii

„Situația este destul de grea cu oamenii. Din an în an, am avut probleme din ce în ce mai mari. În primul rând, ei nu înțeleg că ajutoarele alea sociale pe care le primesc, li se dau și dacă sunt evidențiați de noi în registrul muncitorilor. Nu înțeleg, nu vor să dea buletinele, mulți nu vor să vină de teamă că își pierd ajutoarele sociale”, a mai spus proprietarul prodgoriei.

După el, cea mai mare nenorocie a României și a faptului că nu se muncește este acest ajutor social care este dat de pomană. „Dacă ar fi condiționat să facă un anumit număr de zile de muncă pe lună și atunci, de abia atunci să îi dai acest ajutor social probabil că alta ar fi situația”, a mai spus Furtună.

Muncitorii sunt omeniți cum se cuvine

Munca în vie începe la 7 – 7.30 și se termină undeva după amiaza, după 8-9 ore de muncă. Muncitorii au pauză de masă între 12.30 și 13.30, iar apoi revin sub soarele arzător. În cantina podgoriei li se face zilnic mâncare. De la ciorbe de pui și de fasole până la mâncaruri de cartofi cu carne. Pe lângă masă, aceștia sunt plătiți cu minim 65 de lei pe zi, dar pot ajunge să câștige și 110 lei dacă reușesc să recolteze o tonă de struguri în ziua respectivă. Cu toate acestea, posibilitatea câștigului substanțial nu vindecă lenea românului și dorința de a sta acasă pe banii statului.

EXCLUSIV VIDEO/ Părinți români care vor să le dea copiilor marijuana. O mamă spune o poveste teribilă: ”Un medic mi-a zis sa-mi exorcizez fiul”