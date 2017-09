Craioveanul Silidor Didilă avea șapte ani când, împreună cu familia, a fost deportat în Transnistria, în anul 1942. A reușit să supraviețuiască deportării și perioadei din lagărul unde și-a pierdut mama și unul dintre frați. Și după 75 ani își amintește cu groază de acea perioadă în care a fost nevoit să privească la țiganii care erau în stare să mânânce carne de om pentru a supraviețui. Guvernul german l-a despăgubit cu 15.000 euro, iar statul român îi dă o pensie lunară pentru deportare de 400 lei. Amintirile, însă, nu pot fi șterse cu bani.

În toamna anului 1942, Silidor Didilă a fost ridicat din casă împreună cu cei patru frați ai săi, cu mama și cu tata, urcat în trenul ce avea să-i ducă spre Transnistria pe cei peste 13.000 de țigani nenomazi, dintre care jumătate copii, după cum arată arhivele Inspectoratului Jandarmeriei de la vremea respectivă.

“Ne-au ridicat de acasă, spunându-ne că acolo ni se dă pământ, ni se dau pluguri și boi pentru a ara, pentru a avea gospodăria noastră. Noi am știut că e o minciună și nu ne-a convenit să plecăm, dar era ceva obligatoriu. Cât a durat plecarea asta din România până am ajuns acolo, au mai murit țigani. Pe noi ne-au ridicat pe toți, frați, surori, părinți, a rămas casa goală. Când am ajuns, era un centru mare, cum ar fi un județ – Golta, cam așa ceva. De acolo, îi repartiza în comune, unde era nevoie de sclavi, de muncitori. Și ne-a trimis și pe noi, lotul nostru, în localitatea Micetca. Acolo ne-a băgat în lagăr. Căruțele au fost confiscate, cai, catâri și le-a băgat la colhoz, un fel de CAP”, își amintește Silidor Didilă.

Mâncare și apă cu rația

Toți țiganii care au ajuns în Bug-ul din Transnitria erau hrăniți cu rația, fiecare familie, indiferent de numărul membrilor săi, trebuia să împartă un pumn de făină sau de fasole pentru a supraviețui.

“Acolo, aveam pază în lagăr, la porți. Erau niște saivane, scoase vitele și ne-au băgat pe noi și acolo am trăit. Am stat acolo toamnă – iarnă, unde au murit foarte mulți. Nu era foc, sobă, pat, nu era fereastră. Dormeam pe jos, pe pământ. Acolo mureau și de foame, și de frig, nu aveam nimic. Apa se dădea cu rația, o dată pe zi. Ieșea unul din familie, sub pază, și lua apă (…) Aveam rație, zilnic veneau cu căruțe ne aduceau mazăre, fasole, mălai, făină și ne dădeau cu măsură. Nu ne săturam, eram mulți în familie, câte un pumn de mălai și de făină nu ajungea. Acolo nu am fost trimiși pentru a trăi, pur și simplu ne-am dat seama, părinții mei, nu eu, că eram micuț, că am fost trimiși pentru exterminare, pentru a pierde rasa noastră”, povestește bătrânul țigan.