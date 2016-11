Reprezentanții Metrorex, după amenzile ISU: Nu avem soluții

Unele probleme semnalate de ISU, ca de exemplu lifturile pentru persoanele cu dizabilități, nu pot fi rezolvate, pentru că aici Metrorex chiar nu are o soluție la acest moment, a declarat, duminică, directorul general al companiei, Marin Aldea.

„ISU a făcut controale ca urmare a solicitării noastre de a ne ajuta în completarea acelor măsuri pe care noi le-am luat — și mă refer aici la suplimentarea numărului de trenuri, la măsuri de natură organizatorică privind constituirea acelor echipe mixte Metrorex-Poliție pentru îndrumarea și dirijarea publicului călător, lucrăm la un grafic de circulație pe care îl vom implementa începând cu 1 decembrie așa încât timpul de succedare a trenurilor de metrou să scadă și mai mult la maxim posibil. Acestea sunt măsurile pe care noi le-am luat. În acest context, noi am solicitat de la ISU un sprijin în vederea identificării și a altor măsuri. Au început controale din 7 (noiembrie — n.r.). Unele probleme au fost rezolvate în timp, legate de căile de evacuare, unele sunt în curs de rezolvare, cu unele probleme nu am căzut încă de acord — și mă refer aici la lifturi pentru persoane cu dizabilități, pentru că aici chiar nu avem o soluție la acest moment. De exemplu, liftul din stația Piața Romană. Din punct de vedere tehnic, proiectantul nu a găsit altă soluție decât acel loc unde să realizeze acest lift. E adevărat că nu respectă în totalitate normativele ISU referitor la căile de evacuare”, a spus Aldea, la Ziua Porților Deschise organizată la stațiile Orizont, Favorit și Drumul Taberei 34.

Potrivit acestuia, alte probleme au fost legate de al doilea acces în anumite stații, respectiv Tineretului și Brâncoveanu.

„La stația Tineretului, avem un proiect în derulare acum pentru realizarea celui de al doilea acces. Noi am venit cu acest proiect. Pentru stația Brâncoveanu lucrăm la proiect și va fi cuprins în strategia noastră de dezvoltare și modernizare a rețelei de metrou”, a precizat șeful Metrorex.

Acesta a dat asigurări că la noile stații de metrou aflate în construcții, implicit la cele trei vizitate — Orizont, Favorit și Drumul Taberei 34 — au fost luate în considerare recomandările ISU cu privire la căile de acces. În plus, la Magistralele M4 și M5 nu au fost prevăzute prin proiect spații comerciale.

„Au fost luate toate măsurile de respectare a normativelor ISU cu privire la materiale, cu privire la căile de evacuare, al instalațiilor care sunt utilizate. În ceea ce privește existența chioșcurilor, la acest moment, pe această magistrală (M5 — n. r.) nu sunt prevăzute prin proiect spații comerciale. Nici la Magistrala 4”, a subliniat Marin Aldea.

Referitor la alte aspecte sesizate de ISU pe care Metrorex le-a rezolvat deja, directorul a menționat zăvorârea ușilor pe pozițiile deschis, achiziția de furtune și dotarea tuturor hidranților din spațiile publice cu furtune, cu dispozitive de refulare, inscripționarea tuturor hidranților, cumpărarea de stingătoare noi și verificarea celor vechi.

„Sunt și probleme care nu pot fi rezolvate imediat, care necesită proiectare, necesită consultanță, achiziții și acelea sunt mai de durată — și mă refer aici la iluminatul de siguranță pentru hidranți și pentru căile de evacuare. Este un proiect pe care noi l-am estimat la circa 5-6 milioane de euro și îl vom începe de la finele acestui an. Deci, unele nu pot fi rezolvate imediat”, a explicat el.

Marin Aldea a dat asigurări că Metrorex va elabora un plan de măsuri mai cuprinzător care să răspundă atât la neconformitățile identificate de ISU, dar și la cele găsite chiar de reprezentanții companiei.

„Suntem în faza de a elabora un plan de măsuri mai cuprinzător care să răspundă atât la controalele și neconformitățile găsite de ISU, dar și la cele găsite de noi în plus. Dânșii au venit pe linie de siguranță a cetățeanului. Eu am dat dispoziție să se verifice chiar și în spațiile tehnice, chiar și în interior. Vorbesc la modul general. Am infiltrații într-un anumit loc. Verific,: e pe tabloul electric? N-am spus asta, dar de la ultimele controale am verificat absolut toate tablourile din stație, după ce a luat foc tabloul de la Piața Romană — sunt mii de tablouri în tot metroul, nu se cunoaște chestiunea asta. Acum toate sunt bec, sunt inscripționate, toate tablourile sunt în regulă.

Citește și: Nereguli la metrou. Metrorex a primit 30 de amenzi de la ISU

Cei vinovați, sancționați

Noi chiar am făcut o cercetare și i-am sancționat pe cei pe care i-am considerat vinovați. Pe căile de evacuare, de exemplu, la Pasajul Piața Unirii 1 cu Piața Unirii 2 — dacă mergeți acum veți vedea că noi am încercat să separăm cele două sensuri de mers în sprijinul călătorilor și chiar am trecut pe acolo și am văzut că venind dinspre Piața Unirii 2 spre Piața Unirii 1 pe sens erau 5-6 persoane, mai călca câte unul pe margine și după aia revenea…Măsura chiar dacă pare nesemnificativă dă roade, pentru că se crea o busculadă, deoarece oamenii nu sunt obișnuiți să meargă decât pe o singură parte. Legat de turnicheți, am luat măsura eliminării barelor despre care ISU ne-a atras atenția că obturează cumva calea de evacuare. Sunt și niște măsuri pe care noi pe care noi le-am contestat că ar fi fost ale noastre, de exemplu evacuarea la suprafață”, a mai spus acesta.

Directorul general al Metrorex, Marin Aldea, și ministrul Transporturilor, Sorin Bușe, au participat, duminică, la Ziua Porților Deschise, eveniment organizat la stațiile de metrou Orizont, Favorit și Drumul Taberei 34, parte a proiectului Magistrala 5.

Proiectul „Linia de metrou Magistrala 5: Secțiunea Râul Doamnei — Eroilor (PS Operă) inclusiv Valea Ialomiței” se încadrează în Programul Operațional Sectorial — Transport, Axa prioritară 2 — Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii naționale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem național durabil de transport și în Domeniul major de intervenție 2 — Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii feroviare naționale și a serviciilor pentru călători.