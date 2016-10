Rețeta longevității de la un bărbat de 114 ani

Un brazilian de 114 susține că deține secretul longevității și îl împărășește celor care vor să știe cum a ajuns bărbatul la venerabila vârstă.

Bernardo LaPallo s-a născut în Brazilia, în urmă cu aproape 114 ani, și se poate spune că deține secretul longevității. Bărbatul a scris o carte în urmă cu 7 ani, ”Age Less/Live More: Achieving Health and Vitality at 107 and Beyond”, în care dezvăluie câteva dintre lucrurile care crede că l-au făcut să depășească vârsta centenară.

În ciuda etății sale, Bernrado are o stare bună de sănătate și crede că acest lucru se datorează regimului său alimentar pe care îl consideră special. A evitat să mănânce carne roșie, iar dieta sa s-a bazat în principal pe fructe și legume organice.

