Corpul de control al ministrului Educaţiei face verificări la centrul de evaluare din Capitală, în cazul a doi elevi care au picat proba la istorie a examenului de bacalaureat după ce un profesor corector a considerat că pe lucrările lor sunt două scrisuri diferite, a anunţat Liviu Pop.

UPDATE ora 20:36. Ministerul Educației a anunțat, vineri, într-un comunicat, că verificările în cazul lucrărilor cu scrise diferite de la Bacalaureat se extind și la centrul de examinare.

„O echipă a Corpului de Control a Ministerului Educației Naționale a efectuat vineri, 7 iulie, verificări la Centrul de Evaluare constituit la Liceul Teoretic „Benjamin Franklin” din Capitală (sectorul 3). În acest centru au fost anulate lucrările a doi candidați care au susținut examenul de Bacalaureat, în sesiunea iunie-iulie 2017, în județul Dâmbovița. În urma investigațiilor au apărut elemente noi care impun extinderea verificărilor și în centrul de examen în care au fost redactate lucrările”, precizează Ministerul Educației.

„Semnez ordinele de ministru prin care voi trimite Corpul de Control la centrul zonal de evaluare din Bucureşti. Mâine dimineaţă, la prima oră, Corpul de Control va verifica ce s-a întâmplat acolo vis-a-vis de lucrările celor doi candidaţi. Aştept răspunsul să vedem ce putem face din punct de vedere legal. Încă nu ştim ce se impune, deocamdată căutăm problema şi soluţia. Controlul nu va dura mai mult de o zi”, a declarat, pentru Mediafax, ministrul Educaţiei, Liviu Pop.

Doi elevi au picat proba la istorie a examenului de bacalaureat, după ce acelaşi profesor corector a considerat că pe lucrările lor sunt două scrisuri diferite şi că s-a încercat fraudarea probei, Inspectoratul Şcolar spunând, însă, că dascălul nu este grafolog pentru a trage astfel de concluzii.

Elevii, care au susţinut examenul în centre diferite, unul în Titu, celălalt în Moreni, au aflat că au fost eliminați chiar la afișarea rezultatelor. Ana Maria, din Titu, a terminat liceul cu media 9, 87, se pregătea să devină studentă la ASE şi are admiterea în două săptămâni, iar băiatul din Moreni trebuie să dea admiterea la Academia de Poliţie. Când a văzut că a fost respinsă, fata a leșinat.

”Au ajuns la concluzia că sunt două scrisuri diferite, ceea ce nu este adevărat. Eu în timpul examenului am fost filmată, am stat în prima bancă, am scris 7 pagini!”, se plânge eleva care a fost sfătuită să își caute dreptatea în instanță. Lucrul acesta ar putea-o costa însă înscrierea la facultate.