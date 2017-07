Roaming-ul gratuit va scumpi abonamentele și cartelele . Eliminarea tarifelor de roaming oferă un mare avantaj, acela de a putea comunica în UE fără alte costuri suplimentare, dar le da posibilitatea operatorilor de telefonie mobilă să vândă două tipuri de abonamente: cu și fără acces la roaming.

Începând cu data de 15 iunie, românii sunt tarifați pentru folosirea serviciului de roaming în UE ca și cum ar fi un consum efectuat în România, fără alte costuri suplimentare, dacă nu se depășește limita unei utilizări rezonabile. Furnizorul vostru de servicii de comunicații are obligația să precizeze, în mod detaliat, în contract orice măsură de politică de utilizare rezonabilă pe care o aplică.

„Operatorii mobili pot să ofere planuri tarifare (abonamente ori cartele preplătite) fără acces la servicii în roaming. Aceste planuri tarifare se adresează utilizatorilor care nu doresc să utilizeze serviciile de telefonie mobilă și atunci când călătoresc în afara României, preferând să beneficieze de resurse naționale la prețuri avantajoase. Utilizatorii de planuri tarifare fără roaming care doresc acces la acest serviciu pot să își schimbe planul tarifar cu unul cu roaming inclus sau să își achiziționeze un plan tarifar suplimentar, cu roaming inclus. Schimbarea planului tarifar sau a altor clauze se poate efectua conform prevederilor din contract sau pe bază negocierii directe cu furnizorul.

EXCLUSIV/ Înțelegere fără precedent între cei mai mari rivali din showbiz. Ce au anunțat Bănică jr și Horia Brenciu

Trecerea de la un plan tarifar fără roaming la unul cu roaming presupune, de regulă, creșterea prețului, dar și a resurselor incluse, astfel că poate conduce la începerea unei noi perioade minime contractuale”, explică ANCOM, printr-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, toate planurile tarifare cu serviciul de roaming activat beneficiază de „roam like at home” în UE/SEE. Totodată, utilizatorii finali pot alege din oferta operatorului o modalitate alternativă de tarifare a serviciului de roaming, în locul „roam like at home”.

În același timp, dacă serviciul de roaming din spațiul UE/ SEE nu respectă drepturile de utilizare ale serviciului, publicul poate trimite o sesizare către ANCOM. Secțiunea InfoCentru de pe site-ul celor de la ANCOM oferă clienților informații despre serviciile de comunicații electronice și poștale, cu scopul de a îi ajută să facă o alegere.

În general, informațiile la care publicul are acces sunt cu privire la încheierea contractelor, modalitățile de plată și calitatea serviciilor.

Cât plătea preotul-cântăreț Cristian Pomohaci pentru o partidă de amor. Dezvăluiri șocante