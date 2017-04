Robert Turcescu, mesaj pentru partid, pe Facebook: Orice compromis cu Dragnea & co. este ”inacceptabil”

Deputatul PMP Robert Turcescu a scris, joi, un mesaj despre partid, pe Facebok, în care citează o declarație a lui Traian Băsescu, din 2016, privind rolul său în Opoziție, și adaugă că din punctul său de vedere, orice compromis cu Dragnea & co. este „inacceptabil”. Afirmația lui Turcescu vine după depunerea de către Băsescu în Parlament a unor amendamente la legea grațierii colective, prin care se propune grațierea tuturor pedepselor sub 10 ani și injumătățirea pedepselor femeilor, chiar și pentru fapte de corupție.



Robert Turcescu își începe postarea cu un citat în care reamintește o declarație a lui Traian Băsescu făcută în anul 2016: ”Am obligaţia că în numele democraţiei, împreună cu toate resursele politice ale micuţului PMP, să asigur o opoziţie fermă, fără compromisuri, fără jumătăţi de măsură. Asta este democraţia. Până la urmă, acesta pare să fi fost destinul meu în politică: opoziţia fără compromisuri la PSD”.

Turcescu continuă: ”În ceea ce mă priveşte, când am devenit deputat PMP aşa am înţeles să-mi asum mandatul pentru următorii patru ani: am fost, sunt şi voi rămâne un opozant ferm al politicilor pesediste. Orice compromis cu Dragnea & co. este inacceptabil şi va duce la disoluţia Partidului Mişcarea Populară”.

Deputatul afirmă că PMP este un proiect viabil, necesar democraţiei româneşti, dar numai în condiţiile în care declaraţia preşedintelui Băsescu din decembrie 2016 va rămîne în permanentă actualitate. ”Asta este democraţia, adevărată democraţie: sistemul în care, adeseori, e mult mai necesară o bună Opoziţie, fără compromisuri, fără jumătăţi de măsură!”, spune în finalul postării Robert Turcescu.

Băsescu vrea grațierea pedepselor sub 10 ani și reducerea la jumătate a celor pentru femei , inclusiv pentru fapte de corupție . Liderul PMP a depus la comisia juridică din Senat mai multe amendamente la proiectul grațierii colective. El a declarat la Digi24 că prin aceste amendamente nu vizează să obțină nimic pentru el, dar că vrea ca de grațiere să beneficieze toate femeile, inclusiv cele care au comis fapte de corupție, pentru că, în caz contrar, prevederile legii sunt neconstituționale.