Festivalul Rock the City 2017 a fost anulat. Anunțul organizatorilor

Festivalul Rock the City 2017 a fost anulat. Organizatorii invocă „motive neprevăzute și independente de voința organizatorilor”.

Festivalul Rock the City 2017 a fost anunlat cu o lună și jumătate înainte. Concertele ar fi trebuit să aibă loc pe 27 august, la Arenele Române, însă organizatorii au anunțat joi, 13 iulie, că festivalul nu se mai ține. Organizatorii invocă „motive neprevăzute și independente de voința organizatorilor”.

„În acest an, cu părere de rău vă anunţăm că, din cauza unor motive neprevăzute şi independente de voinţa organizatorilor, nu vom putea continua cu ediţia planificată pentru data de 27 august 2017”, se arată în comunicatul organizatorilor.

La festivalul Rock the City 2017 ar fi trebuit să cânte The Offspring și Bullet for My Valentine.