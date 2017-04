Românca rănită în atacul de la Londra a murit. Andreea Cristea era internată într-un spital din Londra. Mesajul familiei

Românca rănită în atacul de la Londra a murit, joi, în spital. Anunțul a fost făcut de Scotland Yard. Andreea Cristea avea 31 de ani.



Familia Andreei Cristea a confirmat decesul acesteia.

”După ce a luptat pentru viața ei mai bine de două săptămâni, iubita noastră Andreea – fiică, soră, parteneră, prietenă dedicată și cea mai unică și iubitoare persoană pe care v-o puteți imagina – ne-a fost răpită în cel mai crud mod posibil. Ne-o vom aminti mereu ca pe raza noastră de lumină care va străluci întotdeauna în sufletele noastre.

Din nefericire, Andreea nu mai poate beneficia de banii adunați pentru recuperarea ei, așa că am decis să îi donăm unor acte caritabile. Așa și-ar fi dorit ea. Nu avem cuvinte să exprimăm durerea lăsată în sufletele noastre de plecarea ei”, este mesajul familiei tinerei care s-a stins după ce a fost rănită în atacul de la Londra.



Potrivit Daily Mail, tânăra a fost deconectată în cursul zilei de joi de la aparatele care o țineau în viață. Părinților le-a fost oferită consiliere psihologică pentru a putea face față traumei pierderii fiicei lor.

Andreea Cristea era în vacanţă cu prietenul ei, atunci când atacatorul a intrat în trecătorii de pe podul Westminster.

Tânăra a căzut în Tamisa, după ce a fost aruncată în aer de maşina atacatorului Khalid Masood, în vreme ce prietenul ei a scăpat cu răni mai puţin grave după atacul de la Londra.

În urma atacului terorist, Andreea a ajuns în apele râului Tamisa. Nu este clar dacă aceasta a sărit în râu pentru a se salva sau dacă a fost aruncată în apă în urma tragediei.

La scurt timp după ce a ajuns în Tamisa, românca a fost salvată de o ambarcațiune care este folosită în scop turistic. Mai precis, un vas care face croaziere pe Tamisa a ajuns în zona în care se afla românca, iar cei aflați la bord au scos-o pe aceasta din apă.

