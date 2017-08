Vacanță transformată în coșmar pentru zeci de români blocați pe aeroportul din Lisabona. 35 de oameni, printre care se numără și copii mici, au aflat cu stupoare că zborul, cu care trebuiau să se întoarcă la București, a fost anulat, fără să li se spună care este motivul. După ce au stat mai bine de 12 ore într-un hotel din capitala Portugaliei, turiștii, care au plecat în vacanță prin intermediul agenției Paralela 45, vor reveni în București, duminică seară.

Cei 35 de turiști au plecat în vacanță în Madeira și trebuiau să zboare spre București, de la aeroportul din Lisabona. Cursa București-Lisabona, operată de TAP Portugal, cu care trebuiau să revină în țară, a fost anulată. În acest condiții, compania aeriană portugheză le-a asigurat oamenilor cazare, masă și transferul de la și până la aeroport, informează Mediafax.ro.

Turiștii români, care au și copii mici, care urmau să se întoarcă din Lisabona în București, au fost cazați într-un hotel din capitala Portugaliei mai bine de 12 ore, fără să li se ofere vreo explicație de ce a fost anulat zborul.

„Suntem în jur de o sută de persoane, care ar fi trebuit să plecăm din Lisabona, la ora 00:15, cu TAP Portugal – zborul numărul 1324. În aeroport, răspunsul standard a fost „We don`t know, yet”. Am fost aduşi la un hotel, în jurul orei 1:30, iar la 12.00, am fost obligaţi să eliberăm camerele. Încă nu ştim mare lucru despre întoarcerea acasă. Au fost grupuri mici de turişti, care au plecat deja cu alte companii aeriene, cu escale în alte oraşe”, a povestit, pentru Mediafax, Mihaela Drăguşanu.