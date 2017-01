România, pe primul loc în Europa la numărul cazurilor de hepatită C. Aceasta este concluzia unui studiu prezentat luni.

Peste 1.400.000 de români sunt afectaţi de virusurile hepatitice virale B, C sau B plus Delta, iar 10 la sută dintre bolnavii cu hepatită C din Europa sunt români, ceea ce plasează ţara noastră pe locul 1 pe continent în privinţa numărului de pacienţi cu hepatită C, arată un studiu realizat de Asociaţia Europeană a Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice (ELPA), prezentat luni în România.

„România ocupă locul 1 în Europa, ca număr total de cazuri de hepatita C, conform datelor de prevalenţă raportate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, şi locul 4 ca rată a mortalităţii cauzate de afecţiunile hepatice, mai exact 44,5 decese la suta de mii de locuitori, în condiţiile în care media europeană este de 15 decese la suta de mii de locuitori. În România sunt aproximativ 10 la sută din cele 12 milioane de persoane care se estimează a fi infectate cu virusul hepatitei C din întreaga Europă”, a declarat, luni, Marinela Debu, preşedintele Asociaţiei Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH-RO), citând un studiu Hep-CORE, realizat de Asociaţia Europeană a Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice (ELPA), potrivit news.ro.

În România, se estimează că aproximativ 800.000 de persoane au hepatită cronică B, iar 600.000 de persoane au hepatită cronică C.

„România are una dintre cele mai ridicate rate privind numărul celor cu hepatită virală C, însă rata de diagnosticare şi tratament este una dintre cele mai mici. Lipsa programelor de screening şi întârzierea accesului la tratament se traduce printr-o povară financiară la nivelul bugetelor naţionale alocate sănătăţii, din cauza complicaţiilor pe care ajung să le dezvolte pacienţii”, a arătat Homie Razavi, directorul Center for Disease Analysis, LLC (Greater Denver Area).