Românul care a câștigat Oscarul își petrece vacanțele acasă, într-un sat din Ţara Făgăraşului

Ioan Boeriu, românul de 37 de ani din Brașov care alături de echipa lui a fost premiat cu Oscarul pentru „cele mai bune efecte vizuale” din producția „Cartea Junglei, îşi petrecea vacanţele la Grid, satul părinţilor lui și s-a inspirit ân carieră din poezia lui Coșbuc.

Ioan Boeriu a pus România, Braşovul şi Gridul pe harta premiilor Oscar. El a crescut la Braşov, iar la Grid venea în vacanţe unde trăiau bunicii. Astăzi este stabilit în Canada, la Vancouver unde lucrează la Scanline VTX ca director. În cariera sa a produs efectele vizuale și pentru alte filme de succes, unele nominalizate de mai multe ori la Oscar, precum celebrul ,,Hobbit“, ,,Jocurile foamei”, ultima parte a francizei ,,Ziua independenţei” sau ,,Vânătorii de fantome”, notează Monitorul de Făgăraș.

Ioan şi Dorina Boeriu, părinţii lui Ioan sau Ionel cum îl alintă ei, sunt la curent cu succesul fiului lor şi sunt mândri de el, mai ales că nu uită de unde a plecat și nu ezită să își petreacă chiar vacanțele casă.

,,Am doi băieți și o fată. Ionel are o fetiță de 3 ani pe nume Maria, iar soția sa, Andreea, a absolvit Facultatea de Finanțe Bănci din Brașov. Ionel a absolvit Facultatea de Cibernetică-Calculatoare, secţia Automatică. În paralel a făcut și cinematografia 3 D la București, unde a fost și director de firmă. Apoi a plecat în Germania unde a lucrat la Sttutgart, Munchen și Berlin, în domeniul cinematografiei. S-a mutat ulterior în Anglia, iar de acolo s-a înscris la un concurs mondial în acest domeniu. Erau 150 de candidați pe 5 locuri, iar Ionel a reușit să intre pentru un post în Noua Zeelandă. Acolo, el a depus o muncă titanică, a lucrat și 24 de ore pe zi în efecte speciale. Ionel s-a inspirat, în proiectul său, din poezia ,,Mama” a lui Coșbuc: ,,Pe vatra rece ard/Trei vreascuri rupte dintr-un gard/Lumini și umbre amestecând/Prin colțuri de odaie/Acolo mamă te zăresc/ Pe tine într-o căscioară…“, spune tatăl său despre el.

Românul care a câștigat Oscarul spune că se consideră braşovean şi îşi aduce mereu aminte cu drag de acestă zonă, deoarece aici este „acasă“ și nu ezită să își petreacă vacanțele acasă, lângă părinții săi.

,,La Braşov am avut şansa să lucrez la primul studio de animaţie, Tiny Creatures, care mi-a deschis uşa spre un viitor pe care nici nu-l visam. Am familie în Braşov, prieteni, cunoştinţe … îl am în suflet pe unde merg. Tot timpul e ceva ce îmi aminteşte de Braşov. Dar părinții mei în schimb sunt din Grid, Făgăraș, și pentru ei acest loc este magnific, îi atrage și este locul în care ei se simt fericiți. Și mie îmi este drag și mă leagă amintiri plăcute de Grid” a spus Ioan Boeriu, românul premiat cu Oscar.