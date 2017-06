După ce a luat drumul Occidentului în căutarea unui trai mai bun, Vasile Pulbere a învins prejudecățile și rigorile străinilor pretențioși și a devenit românul care îi învață pe italieni cum să facă pizza. Ambițios din fire, gălățeanul a deprins tainele realizării preparatului tradițional, inventat de napoletani și apreciat în lumea întreagă.

Vasile Pulbere are 41 de ani și s-a născut într-o familie de oameni simpli din comuna Barcea, județul Galați. A absolvit liceul agricol din Tecuci și își dorea o carieră în agricultură. Nu și-a dus însă la capăt planurile, după ce a terminat armata, în 1996, la Garda Națională.

Soarta a făcut ca el să ajungă la Roma și să lucreze în domeniul agriculturii, căci asta știa să facă cel mai bine. După câteva luni, s-a mutat la Padova și s-a angajat într-o pizzerie, unde lucra doar în week-end.

În 2007, gălățeanul a făcut un curs de pizzaiolo. Deși credea că știe să facă pizza, a vrut să afle cât mai multe secrete ale delicatesei apreciate în lumea întreagă.

„M-am clasificat primul dintre toți cursanții și am obținut și prima mea medalie de aur. Am fost foarte apreciat de organizatori și am primit chiar și o ofertă de muncă din partea lor: să predau cursuri de pizzaiolo pentru ei, dar pentru asta aveam nevoie de un alt curs. Am lăsat munca în fabrică și am început să muncesc pentru o reţea de pizzerii: seara făceam pizza, iar ziua preparam aluat pentru toate punctele de vânzare. Bineînțeles, între timp am făcut și cursul de coach pizza chef și aşa, în decembrie 2007, am început să predau cursuri de pizza la aceeași școală unde am fost elev – Margherita Pizzaschool Abano Terme Padova”, și-a amintit chef Vasile Pulbere.